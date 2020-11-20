История создания многоцелевого внедорожника Austin Champ для нужд британской армии

В Великобритании, в свою очередь, на момент начала войны никаких внедорожников не было и в помине. Их им поставляли США, в том числе как раз и Bantam BRC 40. Однако после окончания войны британская армия решила, что им нужен автомобиль наподобие этого, только лучше. И, руководствуясь принципом «англичане лучше всех во всем», был начат процесс создания «Роллс-Ройса среди внедорожников», автомобиля, у которого на самом деле был двигатель от Роллс-Ройс.



Тот факт, что 2-я Мировая война официально закончилась, совсем не означало, что наконец наступил долгожданный мир. Маоистские коммунисты все еще боролись за захват материкового Китая — и они добьются успеха в 1949 году, а затем сыграют значительную роль в войне в Корее в следующем году.



Отношения с Советским Союзом становились все менее дружественными, начиналась холодная война. В конце войны мир вдруг не стал безопасным местом, и британская армия знала, что ей нужно оперативно перевооружиться, чтобы подойти к новым конфликтам подготовленной.