История создания многоцелевого внедорожника Austin Champ для нужд британской армии

История увлекательна в том числе и потому, что иногда она сворачивает в совершенно неожиданную сторону. В этом и состоит разница между реальностью и художественной литературой: литература последовательна и спланирована, в то время как в реальной жизни происходят такие повороты, о которые и подумать даже было нельзя.
Одним из подобных примеров, отчасти, может служить история создания внедорожника Austin Champ.
Министерство обороны разослало запросы на создание подобного автомобиля 135 производителям, дав им 11 дней на ответ, 49 дней на конструкцию опытного образца и 75 дней — на производство первой партии из 70 машин. Автомобиль должен был быть полноприводным, способным перевозить экипаж из трех человек, иметь колесную базу 190 сантиметров и колею не более 120 сантиметров. Масса пустого автомобиля не должна была превышать 600 килограмм, а грузоподъемность быть равной 300 килограммам.
Одним из подобных примеров, отчасти, может служить история создания внедорожника Austin Champ.
Министерство обороны разослало запросы на создание подобного автомобиля 135 производителям, дав им 11 дней на ответ, 49 дней на конструкцию опытного образца и 75 дней — на производство первой партии из 70 машин. Автомобиль должен был быть полноприводным, способным перевозить экипаж из трех человек, иметь колесную базу 190 сантиметров и колею не более 120 сантиметров. Масса пустого автомобиля не должна была превышать 600 килограмм, а грузоподъемность быть равной 300 килограммам.
Сроки фантастические и в итоге из 135 производителей откликнулся только один — American Bantam, в прошлом American Austin. Они создали модель Bantam BRC 40, внедорожник, который был способен буксировать полевую пушку на такой высокой скорости, что и он сам и пушка отрывались от земли.
Фактически, именно American Bantam, когда-то бывшая филиалом британской компании Austin of England, и создала первый в мире внедорожник. Кстати говоря, впоследствии один из таких джипов захватят японцы во время своего вторжения на Филиппины, переправят его в Японию, где его скопирует концерн Тойота и в итоге превратит в модель Land Cruiser.
Еще один причудливый поворот истории, про который почему-то не любят вспоминать в стране восходящего солнца.
Еще один причудливый поворот истории, про который почему-то не любят вспоминать в стране восходящего солнца.
В Великобритании, в свою очередь, на момент начала войны никаких внедорожников не было и в помине. Их им поставляли США, в том числе как раз и Bantam BRC 40. Однако после окончания войны британская армия решила, что им нужен автомобиль наподобие этого, только лучше. И, руководствуясь принципом «англичане лучше всех во всем», был начат процесс создания «Роллс-Ройса среди внедорожников», автомобиля, у которого на самом деле был двигатель от Роллс-Ройс.
Тот факт, что 2-я Мировая война официально закончилась, совсем не означало, что наконец наступил долгожданный мир. Маоистские коммунисты все еще боролись за захват материкового Китая — и они добьются успеха в 1949 году, а затем сыграют значительную роль в войне в Корее в следующем году.
Отношения с Советским Союзом становились все менее дружественными, начиналась холодная война. В конце войны мир вдруг не стал безопасным местом, и британская армия знала, что ей нужно оперативно перевооружиться, чтобы подойти к новым конфликтам подготовленной.
Тот факт, что 2-я Мировая война официально закончилась, совсем не означало, что наконец наступил долгожданный мир. Маоистские коммунисты все еще боролись за захват материкового Китая — и они добьются успеха в 1949 году, а затем сыграют значительную роль в войне в Корее в следующем году.
Отношения с Советским Союзом становились все менее дружественными, начиналась холодная война. В конце войны мир вдруг не стал безопасным местом, и британская армия знала, что ей нужно оперативно перевооружиться, чтобы подойти к новым конфликтам подготовленной.
Создание Austin Champ было частью процесса переоснащения, и официально работа над ним началась вскоре после окончания Второй мировой войны, примерно в 1947 году. Проектируемый полноприводный автомобиль должен был использоваться с полной нагрузкой на всех возможных театрах военных действий британской армии, будь то Арктика, пустыни Африки, джунгли Юго-Восточной Азии, или где-то еще. Первым прототипом был Nuffield Gutty — он был оснащен горизонтально расположенным четырехцилиндровым двигателем.
Испытания прототипа показали, что необходимо полностью усовершенствования конструкцию, а Научно-исследовательская академия боевых машин Британской армии взяла на себя задачу создания нового автомобиля, отвечающего современным военным требованиям.
Команду дизайнеров возглавлял Чарльз Уильям Сьюэлл, в состав которой входил Алек Иссигонис, который разработал систему подвески и позже будет проектировать автомобили серии Austin / Morris Mini, 1100 и 1800 для легковых автомобилей British Motor Corporation (BMC).
Первые тридцать прототипов нового транспортного средства были изготовлены британским автопроизводителем Wolseley и названы «Wolseley Mudlark» — очевидно потому, что они предназначались чтобы резвиться (lark) в грязи (mud). Эти Mudlarks были оснащены бензиновым двигателем Rolls-Royce B40 № 1 Mk 2A. Не совсем ясно, было ли сделано всего тридцать Mudlarks, но один из них получил обозначение седан, следовательно у него была крыша, и, возможно, он был тридцать первым.
Испытания прототипа показали, что необходимо полностью усовершенствования конструкцию, а Научно-исследовательская академия боевых машин Британской армии взяла на себя задачу создания нового автомобиля, отвечающего современным военным требованиям.
Команду дизайнеров возглавлял Чарльз Уильям Сьюэлл, в состав которой входил Алек Иссигонис, который разработал систему подвески и позже будет проектировать автомобили серии Austin / Morris Mini, 1100 и 1800 для легковых автомобилей British Motor Corporation (BMC).
Первые тридцать прототипов нового транспортного средства были изготовлены британским автопроизводителем Wolseley и названы «Wolseley Mudlark» — очевидно потому, что они предназначались чтобы резвиться (lark) в грязи (mud). Эти Mudlarks были оснащены бензиновым двигателем Rolls-Royce B40 № 1 Mk 2A. Не совсем ясно, было ли сделано всего тридцать Mudlarks, но один из них получил обозначение седан, следовательно у него была крыша, и, возможно, он был тридцать первым.
Научно-исследовательская академия по созданию боевых машин не останавливалось ни перед чем в поисках «Святого Грааля» — нового многоцелевого автомобиля, которому фронтовики могли бы доверить свою жизнь.
Боевые машины должны были быть изготовлены на одной платформе, с целью обеспечения стандартизации конструкций, чтобы обеспечить максимальную взаимозаменяемость деталей, что привело бы к удешевлению производства и более доступной эксплуатации, особенно в условиях боевых действий. Первый тип имел грузоподъёмность в четверть тонны, второй в 1 тонну и третий в 10 тонн.
В качестве двигателей выбрали Rolls-Royce B40, модель 1936 года, в виду высокой надежности. Ранние серийные двигатели производились Rolls-Royce на их заводе в Крю, но большинство Austin Champ были оснащены более поздними двигателями, изготовленными в Остине по лицензии Rolls-Royce. Топливный бак был достаточно скромных размеров, емкостью всего лишь 75 литров, которого хватит на 450 километров усреднённого пробега.
Боевые машины должны были быть изготовлены на одной платформе, с целью обеспечения стандартизации конструкций, чтобы обеспечить максимальную взаимозаменяемость деталей, что привело бы к удешевлению производства и более доступной эксплуатации, особенно в условиях боевых действий. Первый тип имел грузоподъёмность в четверть тонны, второй в 1 тонну и третий в 10 тонн.
В качестве двигателей выбрали Rolls-Royce B40, модель 1936 года, в виду высокой надежности. Ранние серийные двигатели производились Rolls-Royce на их заводе в Крю, но большинство Austin Champ были оснащены более поздними двигателями, изготовленными в Остине по лицензии Rolls-Royce. Топливный бак был достаточно скромных размеров, емкостью всего лишь 75 литров, которого хватит на 450 километров усреднённого пробега.
Двигатель, коробка передач и электрическая система были абсолютно водонепроницаемы, поэтому автомобиль мог работать под водой на глубине до 2 метров. Воздухозаборник был снабжен складной трубкой, шноркелем, который можно было поднять, если потребуется преодолеть большую глубину.
Автомобиль был оснащен пятиступенчатой коробкой передач. Это было связано со стандартной муфтой Borg и Beck с механическим сцеплением для оптимальной надежности и простоты ремонта. Со стороны сцепления находился приводной вал для подключения к раздаточной коробке и дифференциалу.
Необходимость разместить раздаточную коробку сзади возникла из-за крестообразной формы шасси, что исключало возможность прикрепления к коробке передач более распространенным способом. Это привело к тому, что Austin Champ получил довольно необычную особенность: задняя передача была расположена в раздаточной коробке, это означало, что у Champ было пять передних и пять задних передач. Таким образом, он мог разгоняться вперед или назад со скоростью более 50 миль в час, что может быть очень удобно, если нужно поспешно ретироваться.
Автомобиль был оснащен пятиступенчатой коробкой передач. Это было связано со стандартной муфтой Borg и Beck с механическим сцеплением для оптимальной надежности и простоты ремонта. Со стороны сцепления находился приводной вал для подключения к раздаточной коробке и дифференциалу.
Необходимость разместить раздаточную коробку сзади возникла из-за крестообразной формы шасси, что исключало возможность прикрепления к коробке передач более распространенным способом. Это привело к тому, что Austin Champ получил довольно необычную особенность: задняя передача была расположена в раздаточной коробке, это означало, что у Champ было пять передних и пять задних передач. Таким образом, он мог разгоняться вперед или назад со скоростью более 50 миль в час, что может быть очень удобно, если нужно поспешно ретироваться.
Подвеска Austin Champ была полностью независимой спереди и сзади с использованием двойных поперечных рычагов с пружинным торсионным стержнем. Система, разработанная Алексом Иссигонисом, имела торсионные стержни, установленные в продольном направлении под центром крестообразного шасси в форме буквы Х и встроенные в основание плеча рычага. Это был оригинальный дизайн, обеспечивающий хорошее движение как для езды по бездорожью, так и хорошую управляемость на обычной дороге.
Рулевое управление осуществлялось с помощью реечной передачи, тормоза представляли собой гидравлические барабаны без сервопривода от Girling с одним гидравлическим контуром для упрощения технического обслуживания. В качестве приводных валов к колесам использовались шарниры постоянной скорости Bendix Tracta. Передний и задний мосты были в сборочной раме для облегчения ремонта или замены в полевых условиях.
Электропроводка была на 24 вольт в соответствии со стандартами, установленными соглашением между британцами, канадцами и американцами. Электрические части и системы были изготовлены CAV, Delco-Remy, Simms и Lucas, а измерительные приборы — Smiths of London.
Электропроводка была на 24 вольт в соответствии со стандартами, установленными соглашением между британцами, канадцами и американцами. Электрические части и системы были изготовлены CAV, Delco-Remy, Simms и Lucas, а измерительные приборы — Smiths of London.
Конструкция кузова была разработана британской компанией «Pressed Steel», которая производила кузова для автомобилей Rolls-Royce, Jaguar и других производителей автомобилей.
Оборудование, предоставленное для Austin Champ, варьировалось в зависимости от его назначения. Он был снабжен простым верхним и боковыми экранами из ткани Rexine, для защиты от дождя, града и мокрого снега. Ветровое стекло можно было откинуть вперед с нижней стороны, чтобы устранить запотевание, а также его можно было сложить полностью на капоте, если верх был опущен. Это была необходимая особенность для военной машины, так как вполне вероятно, что будет нужно без помех стрелять из винтовки или пистолета. Это также была полезная функция для гражданских лиц, осуществляющих контроль или желающих уменьшить высоту транспортного средства, чтобы можно было проехать в труднодоступные места.
Оборудование, предоставленное для Austin Champ, варьировалось в зависимости от его назначения. Он был снабжен простым верхним и боковыми экранами из ткани Rexine, для защиты от дождя, града и мокрого снега. Ветровое стекло можно было откинуть вперед с нижней стороны, чтобы устранить запотевание, а также его можно было сложить полностью на капоте, если верх был опущен. Это была необходимая особенность для военной машины, так как вполне вероятно, что будет нужно без помех стрелять из винтовки или пистолета. Это также была полезная функция для гражданских лиц, осуществляющих контроль или желающих уменьшить высоту транспортного средства, чтобы можно было проехать в труднодоступные места.
Стандартное оборудование включало в себя лопату и кирку для выкапывания Чампа из грязи, а сам он был оснащен подставкой для 20-литровой канистры с воды.
Austin Champ был также приспособлен для установки любого вида оружия, которое могло варьироваться от тяжелого пулемета Виккерса с водяным охлаждением, до противотанковой управляемой ракеты.
Austin Champ был также приспособлен для установки любого вида оружия, которое могло варьироваться от тяжелого пулемета Виккерса с водяным охлаждением, до противотанковой управляемой ракеты.
Champ мог также стать машиной скорой помощи, машиной для прокладки кабеля, или пожарной машины под названием Firefly, в которой был резервуар для воды объемом 250 литров.
Austin Champ, был запущен в производство 1 сентября 1951 года. Британская армия заключила контракт с фирмой Austin на производство 15 000 автомобилей, и обе стороны были довольны этой сделкой. Армия — потому что она наконец-то получила идеальную боевую машину небольшого размера, а Остин был счастлив, потому что получил солидный приток денежных средств.
Однако счастье длилось недолго, поскольку вскоре начали проявляться недостатки. Эта дорогая боевая машина оказалась тяжелой и неожиданно склонной к поломке заднего моста. Также было обнаружено, что скромный Land Rover был в состоянии сделать почти все, что мог сделать Champ, а стоил он вдвое дешевле. Армия столкнулась с фактами и решила свернуть свой контракт с Остином в 1955 году, поэтому было выпущено только 11732 автомобилей. Сразу после этого Land Rover стал стандартным легковым автомобилем британской армии, а поток денежных средств сменил свое русло и потек в казну Ровера.
К середине 1960-х годов все Champ были возвращены с длительных командировок за пределами Великобритании и спустя 8 лет были выставлены на продажу.
Однако счастье длилось недолго, поскольку вскоре начали проявляться недостатки. Эта дорогая боевая машина оказалась тяжелой и неожиданно склонной к поломке заднего моста. Также было обнаружено, что скромный Land Rover был в состоянии сделать почти все, что мог сделать Champ, а стоил он вдвое дешевле. Армия столкнулась с фактами и решила свернуть свой контракт с Остином в 1955 году, поэтому было выпущено только 11732 автомобилей. Сразу после этого Land Rover стал стандартным легковым автомобилем британской армии, а поток денежных средств сменил свое русло и потек в казну Ровера.
К середине 1960-х годов все Champ были возвращены с длительных командировок за пределами Великобритании и спустя 8 лет были выставлены на продажу.
Austin Champ получился ровно таким, как его задумали, но оказался дорогим и не обладал той пуленепробиваемой надежностью, на которую надеялись. Это был и остается превосходный вездеход и, вероятно, является мировым рекордсменом по скорости для серийного автомобиля на задней передаче.
Champ приобрел преданных поклонников в лице владельцев, которые ценят качество и поэтому значительное число «Чемпионов» получают необходимые уход и заботу. Это была великая попытка Британии создать идеальный внедорожник, но, как и многие другие усилия человека по созданию идеала, он не оправдал тех больших надежд, которые на него возлагали.
Champ приобрел преданных поклонников в лице владельцев, которые ценят качество и поэтому значительное число «Чемпионов» получают необходимые уход и заботу. Это была великая попытка Британии создать идеальный внедорожник, но, как и многие другие усилия человека по созданию идеала, он не оправдал тех больших надежд, которые на него возлагали.
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