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История создания многоцелевого внедорожника Austin Champ для нужд британской армии

История создания многоцелевого внедорожника Austin Champ для нужд британской армии (13 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Austin Champ   austin   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   
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История увлекательна в том числе и потому, что иногда она сворачивает в совершенно неожиданную сторону. В этом и состоит разница между реальностью и художественной литературой: литература последовательна и спланирована, в то время как в реальной жизни происходят такие повороты, о которые и подумать даже было нельзя.
Одним из подобных примеров, отчасти, может служить история создания внедорожника Austin Champ.
Министерство обороны разослало запросы на создание подобного автомобиля 135 производителям, дав им 11 дней на ответ, 49 дней на конструкцию опытного образца и 75 дней — на производство первой партии из 70 машин. Автомобиль должен был быть полноприводным, способным перевозить экипаж из трех человек, иметь колесную базу 190 сантиметров и колею не более 120 сантиметров. Масса пустого автомобиля не должна была превышать 600 килограмм, а грузоподъемность быть равной 300 килограммам.

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Метки: Austin Champ   austin   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   
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