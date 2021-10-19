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Авария дня. «Шашечник» устроил массовое ДТП в Казахстане

Авария дня. «Шашечник» устроил массовое ДТП в Казахстане (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   шашечник   
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В Илийском районе, Алматинской области, на трассе водитель "Гранты" спровоцировал ДТП, в результате которого повреждения получили несколько автомобилей, включая карету скорой помощи.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   шашечник   
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9  комментариев
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Надеюсь его там же казнили!
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29k
Седой 37 минут назад
В начале 90 ездили с другом на Капчагай рыбачить, на одной из заправок такой вот бабай в дым обкуренный вьехал в бензоколонку, хорошо что мы уже успели заправится...
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1k
Федор Медведев 46 минут назад
почему те кто ездит на тазьях думают, что это спорткар?
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682
Ольга 54 минуты назад
Придурок самонадеянный.
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1k
Александр Алехин 59 минут назад
Больше удивил Ким Чен Ир выходящий из Дастера.
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2k
Vitamin 2 часа назад
Интересно, а когда права начнут отбирать за такую езду?...
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152
Киса Кацман Vitamin Час назад
Сложновато будет составить критерии. Грань весьма прозрачна.
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187
Шурман Vitamin Час назад
Это Казахстан , все можно решить за бабло а его там очень любят , в 97 году ехали по степи с пацанами и откуда не возьмись менты на 9тке , ну само собой алкоголем от нас несло за версту , решили вопрос быстро 100 баксов и езжайте дальше на зону отдыха
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