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В Илийском районе, Алматинской области, на трассе водитель "Гранты" спровоцировал ДТП, в результате которого повреждения получили несколько автомобилей, включая карету скорой помощи.
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