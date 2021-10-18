Решение инспектора водителю не понравилось

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Владелец автомобиля с регистратором поворачивал направо и столкнулся с женщиной на Nissan Juke, которая двигалась по выделенной полосе для общественного транспорта.
"Девушка двигалась по выделенной полосе, я при перестроении её не увидел, в результате чего произошло ДТП. На удивление экипаж дпс приехал быстро, мин. через 15 Показал инспектору запись с видеорегистратора, на что он ответил, что мне будет вынесено постановление- пункт 8.4 ( уступить дорогу тс. движущимся попутно без изменения направления движения ), а девушке постановление за езду по "ВЫДЕЛЕНКЕ". И самое главное!!! Виновником признали МЕНЯ , прям на месте, без всякого дознания и группы разбора. Конечно это незаконное постановление инспектора я буду обжаловать. Но пост не об этом. Хочу предостеречь всех водителей, которые едут по правилам, будьте внимательны, ведь оказывается у нас НАРУШИТЕЛИ, которые едут по "выделенке" имеют (со слов инспектора) ПРЕИМУЩЕСТВО!!!"
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп зеркала не уступил
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Просто для себя прими тот факт, что по выделенной полосе могут ездить, те кому положено - бесплатно, кому не положено - платно. Но это полоса движения и значит пропустить необходимо!
Дол-бы начитались постановления пленума об обочине и решили сами трактовать законы. Сколько же тупых на дорогах.
Чтобы окружающих не удивлять идиотскими манёврами.
Гайцы всё правильно рассудили.
Вот специально для вас. Ситуация немного отличается от рассматриваемой. Там тоже водила двигался по выделенке и ВС признал его виновным.
https://www.autonews.ru/news/60cc6ca99a7947d166252f78https://www.autonews.ru/news/60cc6ca99a7947d166252f78
Я вот, к примеру, вообще не представляю, по какой градации определять, имеет ли право автомобиль но этой полосе находиться. А может он - такси, только без опознавательной ливреи и таблички... Я для себя могу решить, что Я там находиться НЕ имею право. Остальные для меня на этой полосе - обычные участники движения. Это аксиома!
Инспектор все правильно решил.