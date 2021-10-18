Решение инспектора водителю не понравилось

"Девушка двигалась по выделенной полосе, я при перестроении её не увидел, в результате чего произошло ДТП. На удивление экипаж дпс приехал быстро, мин. через 15 Показал инспектору запись с видеорегистратора, на что он ответил, что мне будет вынесено постановление- пункт 8.4 ( уступить дорогу тс. движущимся попутно без изменения направления движения ), а девушке постановление за езду по "ВЫДЕЛЕНКЕ". И самое главное!!! Виновником признали МЕНЯ , прям на месте, без всякого дознания и группы разбора. Конечно это незаконное постановление инспектора я буду обжаловать. Но пост не об этом. Хочу предостеречь всех водителей, которые едут по правилам, будьте внимательны, ведь оказывается у нас НАРУШИТЕЛИ, которые едут по "выделенке" имеют (со слов инспектора) ПРЕИМУЩЕСТВО!!!"