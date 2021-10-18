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Решение инспектора водителю не понравилось

Решение инспектора водителю не понравилось (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   не уступил   
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Владелец автомобиля с регистратором поворачивал направо и столкнулся с женщиной на Nissan Juke, которая двигалась по выделенной полосе для общественного транспорта.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   не уступил   
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35  комментариев
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14k
Booka1a 2 часа назад
я так понимаю, что если бы выделенке ехал автобус, то рег бы точно так же под него влез, но претензий не стал бы кидать?
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1k
Андрей 3 минуты назад
тут обжаловать можно только выдачу прав регу
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11k
Голос Вселенной 5 минут назад
Рег так интересно сделал заключение, что ее на полосе быть не должно... На каком основании, интересно? Она может быть такси, только без внешних опознавателей. Может, ее табличку с крыши ветром сорвало... Регу срочно нужно переучивать правила и пересдавать на права, короче.
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39
nas23021983 13 минут назад
Купят права, хоть правила выучи или логику включи. Инспектор прав.
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15k
ВОВЧЕГ 13 минут назад
Т.е. если бы терпилу с регистратором снес автобус, ему от этого было бы легче.
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1k
alecsey_n 39 минут назад
Если он реально пойдет обжаловать в суд, то на месте судьи я бы еще пересмотрел актуальность его водительского удостоверения.
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4k
Максим 39 минут назад
Хм, то есть рег сам определяет кому ездить, а кому нет?
Просто для себя прими тот факт, что по выделенной полосе могут ездить, те кому положено - бесплатно, кому не положено - платно. Но это полоса движения и значит пропустить необходимо!
Дол-бы начитались постановления пленума об обочине и решили сами трактовать законы. Сколько же тупых на дорогах.
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29k
Fat Lynx 52 минуты назад
узреть дол-бо-е-ба нет в тебе сил...
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614
Добрыня 54 минуты назад
Кому-то пора пересдавать на права, причем не только одному из "героев" видео, но и большинству комментаторов
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2k
kuchipachi Час назад
помимо автобусов по выделенным полосам ездят и такси...
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−10
Асашай Час назад
Рег - здесь вижу, там не вижу. Автобус он бы увидел, а Ниссан он не видит ))
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10k
Шурум-бурум Час назад
рег - балбес) забавно, что он даже не понимает, почему он виноват!) у таких надо отбирать ву и заставлять переучиваться!
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5k
Roman 2 часа назад
Лично у меня секунд пять поворотник бы уже пиликал/щёлкал.
Чтобы окружающих не удивлять идиотскими манёврами.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
У владельца автомобиля с регистратором нужно срочно отобрать права за незнание ПДД! Срочно! Он опасен!
Гайцы всё правильно рассудили.
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1k
Провокатор 2 часа назад
А установлены ли знаки 5.14 для этой полосы? Если нет, то это не полоса для общественного транспорта.
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255
АЯ 2 часа назад
Рег не виновен. Аналогичные ситуации при авврии с хитрож пыми обочечниками. ВС позицию давно оформил по данному вопросу.
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3
Игорь Лемон 2 часа назад
а если бы вместо ниссана ехал автобус... автобус виноват был бы?
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331
Мы Ул 2 часа назад
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164
Киса Кацман 2 часа назад
Рег - сказочный долбойоп ... Выкладывать в народ свою тупость.
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118
Л ё ш а 2 часа назад
Рег виновен в дтп на 100% .. больше чем уверен что он даже в зеркала не смотрел потому что нисан ехал с включёнными фарами и рег заметил бы автомобиль которой приближается... то есть рег начал перестраиваться просто потому что ему так надо а до других дела нет.
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39k
dima423 2 часа назад
Ну по моему все правильно в постановлении... рег виноват, не смотрит в зеркала при перестроении...
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