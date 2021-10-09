Пьяный тракторист устроил гонки с сотрудниками ДПС

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Когда ты в душе Доминик Торетто, а на деле водитель трактора в Томске. Но всё меняется, когда в кровь попадает алкоголь и тогда начинается он, суровый форсаж по-русски.
Возможно, водитель трактора и не собирался устраивать гонки, а планировал тихонько и без приключений добраться до нужного ему места. Вот только бдительные участники дорожного движения сообщили в дежурную часть, что тракторист находится в состоянии алкогольного опьянения.
Когда сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановить трактор, водитель с перепугу решил, что он за рулем гоночного автомобиля и нажал на акселератор до упора. Догонять лихого стритрейсера пришлось нескольким машинам ДПС.
Видео очевидцы погони сняли на Иркутском тракте и на улице Новосибирской. А вот задержать нарушителя удалось пяти экипажами ДПС лишь в лесном массиве по улице Мичурина.
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