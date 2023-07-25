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Внедорожник влетел в&nbsp;продуктовый магазин в&nbsp;Чеховском городском округе

Внедорожник влетел в продуктовый магазин в Чеховском городском округе

Автор:
25 июля 2023 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   витрина магазина   внедорожник   магазин   перепутал педали   
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Все произошло в деревне Васькино. Очевидцы говорят, что водитель Toyota Land Cruiser перепутал педали. Посетителей в магазине почти не было, информации о пострадавших нет.

«Вот так вот приедешь в "Пятёрочку", захочешь купить мороженого, а кто-то на "крузаке" заехал прямо в неё», – прокомментировал происшедшее другой автолюбитель.


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Метки: Видео   авто   витрина магазина   внедорожник   магазин   перепутал педали   
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1  комментарий
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Женя 41 минуту назад
- Мимо поедешь
заедь в Пятёрочку.
- Хорошо.
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