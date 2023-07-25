Внедорожник влетел в продуктовый магазин в Чеховском городском округе

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Все произошло в деревне Васькино. Очевидцы говорят, что водитель Toyota Land Cruiser перепутал педали. Посетителей в магазине почти не было, информации о пострадавших нет.
«Вот так вот приедешь в "Пятёрочку", захочешь купить мороженого, а кто-то на "крузаке" заехал прямо в неё», – прокомментировал происшедшее другой автолюбитель.
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заедь в Пятёрочку.
- Хорошо.