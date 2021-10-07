Интересные факты о гигантском карьерном самосвале БелАЗ

Грузоподъемность БелАЗ-75710, как и было сказано выше, составляет 450 тонн. Более того в рамках эксперимента самосвал кратковременно работал с перегрузом в 53,3 т. На сегодняшний день, ни один из производителей сверхтяжелой техники не смог построить аналогичный по характеристикам самосвал.



Собственная масса самосвала составляет 360 т, полная - 810 т. Распределение массы по осям без нагрузки - 60:40, с грузом 50:50.