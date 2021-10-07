Интересные факты о гигантском карьерном самосвале БелАЗ

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Белорусский автомобильный завод - всегда славился своими машинами. С 1948 года БелАЗ выпускает специализированные самосвалы большой грузоподъемности.
В 1961 году он освоил производство 27-тонного самосвала БелАЗ-540, а менее чем через 20 лет сборочный цех предприятия покинул гигант БелАЗ-7521 грузоподъемностью 180 тонн. Продолжая славные традиции в сентябре 2013 году белорусы представили самый крупный самосвал в мире - БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн! Вот несколько интересных фактов о нем.
Самый большой карьерный самосвал в мире
Размеры белорусского «монстра» поражают. Длина машины - 20,6 м, ширина 11 м, высота 8,3 м (почти трехэтажный дом). Для того чтобы подняться к рабочему месту, водителю необходимо преодолеть 25 ступенек и подняться на высоту 6 метров.
В кузов ковшового типа, вровень с бортами можно загрузить 165 м3 породы, а с «горкой» (2:1) все 268 м3.
В кузов ковшового типа, вровень с бортами можно загрузить 165 м3 породы, а с «горкой» (2:1) все 268 м3.
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Рекордная грузоподъемность
Грузоподъемность БелАЗ-75710, как и было сказано выше, составляет 450 тонн. Более того в рамках эксперимента самосвал кратковременно работал с перегрузом в 53,3 т. На сегодняшний день, ни один из производителей сверхтяжелой техники не смог построить аналогичный по характеристикам самосвал.
Собственная масса самосвала составляет 360 т, полная - 810 т. Распределение массы по осям без нагрузки - 60:40, с грузом 50:50.
Собственная масса самосвала составляет 360 т, полная - 810 т. Распределение массы по осям без нагрузки - 60:40, с грузом 50:50.
Сверхпрочная рама
Обеспечение такой высокой грузоподъемности потребовало нетривиальных технических решений. Белорусы разработали лонжеронную раму из высокопрочной стали, усиленную литыми элементами. Заготовки для рамы изготавливаются в Швеции из знаменитой низколегированной стали Weldox-800.
Мощная силовая установка
Двигательная установка БелАЗ-75710 представлена двумя 16-цилиндровыми моторами фирмы Detroit Diesel объемом в 65 л и мощностью 2300л.с.
Каждый из моторов работает в паре со своим электрогенератором. Выработанный электрический ток поступает на 4 электромотора на 1200 кВт. Они в свою очередь через планетарный редуктор вращают огромные колеса размерностью 44,00-63/50. Блоки управления, генераторы и электромоторы изготавливает фирма Siemens.
Каждый из моторов работает в паре со своим электрогенератором. Выработанный электрический ток поступает на 4 электромотора на 1200 кВт. Они в свою очередь через планетарный редуктор вращают огромные колеса размерностью 44,00-63/50. Блоки управления, генераторы и электромоторы изготавливает фирма Siemens.
Цифры которые сложно представить
Еще несколько впечатляющий цифр. Объем системы охлаждения белорусского гиганта составляет 1380 л, а объем системы смазки 550 л.
Суммарная мощность силовой установки - 6520 л.с., а крутящий момент 18625 Нм, что позволяет БелАЗ-75710 передвигаться весьма бодро и разгоняться до максимальных 64 км/ч!
На борту самосвала находится два топливных бака на 2800 л. Средний расход солярки для такой машины не так уж велик - 550 л/час.
Суммарная мощность силовой установки - 6520 л.с., а крутящий момент 18625 Нм, что позволяет БелАЗ-75710 передвигаться весьма бодро и разгоняться до максимальных 64 км/ч!
На борту самосвала находится два топливных бака на 2800 л. Средний расход солярки для такой машины не так уж велик - 550 л/час.
Стоимость БелАЗ-75710 составляет около 550 млн. рублей. На данный момент выпущено всего три машины. Одна из них работает на угольном разрезе «Черниговец» в Кемеровской области. Две машины проходят обкатку и финишную доводку, и вскоре отправятся заказчикам. Кроме того заложили еще один модернизированный самосвал под индексом БелАЗ-75711, с российской электромеханической трансмиссией от петербургского предприятия ООО «Силовые машины».
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Заготовки для рамы изготавливаются в Швеции из знаменитой низколегированной стали Weldox-800.
Дизель америкосовский , а эл. мотор Siemens . Колёса какой нибудь Мишлен делает .
А теперь без сарказма, вполне очевидные вещи говорите, полный цикл производства всех узлов и компонентов мог, наверное, позволить себе только СССР, что в целом и привело к большим проблемам на постсоветском пространстве, когда накрывались тазом предприятия в цепочке производства а аналоги не так просто подобрать или создать.