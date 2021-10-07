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Интересные факты о гигантском карьерном самосвале БелАЗ

Интересные факты о гигантском карьерном самосвале БелАЗ (6 фото)

Автор:
07 октября 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: БелАЗ   авто   автомир   автомобили   интересные факты   карьерный самосвал   
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Белорусский автомобильный завод - всегда славился своими машинами. С 1948 года БелАЗ выпускает специализированные самосвалы большой грузоподъемности.
В 1961 году он освоил производство 27-тонного самосвала БелАЗ-540, а менее чем через 20 лет сборочный цех предприятия покинул гигант БелАЗ-7521 грузоподъемностью 180 тонн. Продолжая славные традиции в сентябре 2013 году белорусы представили самый крупный самосвал в мире - БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн! Вот несколько интересных фактов о нем.
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Метки: БелАЗ   авто   автомир   автомобили   интересные факты   карьерный самосвал   
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Ivan Час назад
Судя по производителям агрегатов, это отвёрточная сборка.
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gizmo gizmo Полчаса назад
там, кстати, обе оси рулятся...
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BARcyk Полчаса назад
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Кыся 48 минут назад
Так, собственно, а чего в нем белорусского? Водитель?
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KonstantinLeirov Час назад
Вот она, глобализация. С миру по нитки - голому....БелАЗ)
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Mowgley Час назад
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