Фанат заказал модель болида Формулы-1 McLaren 1976 года, которую видел в детстве

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В 1976 году Джейм Хант на болиде Формулы-1 McLaren M23D, под одобряющий гул болельщиков, собравшихся на главной трибуне, выиграл Гран-при Нидерландов в Зандфорте!
Гран-при Нидерландов 1976
В толпе болельщиков на фото выше был молодой фанат гонок, который спустя 45 лет заказал высоко детализированную модель болида Ханта McLaren M23D. Видимо, юношеские эмоции и впечатления очень глубоко засели в душу!
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Модель создана компанией Amalgam Collection, известной своими сумасшедшими работами. Заказчик получил точную копию болида, пересекшего финишную прямую в Зандфорте в 1976 году, включая пыль, грязь и червячки на изношенный шинах. Детализация впечатляет!
Во сколько обошелся такой ностальгический подарок самому себе не известно, но работы Amalgam Collection крайне не дешевы! Например, такой-же McLaren M23D в спецификации Гран-при Японии 1976 года продается на сайте компании за сумасшедшие $17,729.00. В рубли даже переводить не буду... Грустно!
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