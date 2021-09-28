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Фанат заказал модель болида Формулы-1 McLaren 1976 года, которую видел в детстве

Фанат заказал модель болида Формулы-1 McLaren 1976 года, которую видел в детстве (12 фото)

Автор:
28 сентября 2021 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Джеймс Хант   авто   автомир   автомобили   модель автомобиля   формула 1   
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В 1976 году Джейм Хант на болиде Формулы-1 McLaren M23D, под одобряющий гул болельщиков, собравшихся на главной трибуне, выиграл Гран-при Нидерландов в Зандфорте!
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Метки: McLaren   Джеймс Хант   авто   автомир   автомобили   модель автомобиля   формула 1   
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