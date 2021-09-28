Фанат заказал модель болида Формулы-1 McLaren 1976 года, которую видел в детстве

Во сколько обошелся такой ностальгический подарок самому себе не известно, но работы Amalgam Collection крайне не дешевы! Например, такой-же McLaren M23D в спецификации Гран-при Японии 1976 года продается на сайте компании за сумасшедшие $17,729.00. В рубли даже переводить не буду... Грустно!