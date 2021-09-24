Один из пяти: потрясающий Koenigsegg Agera S из яркого-зеленого углеродного волокна

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Этот Koenigsegg Agera S в настоящее время продаетсяна аукционе в Гонконге и, безусловно, является одиним из самых ярких автомобилей когда-либо построенных шведским автопроизводителем.
Koenigsegg Agera S — это версия Agera R с двигателем доработанным для работы не только на биоэтаноле, но и на бензине. На бензине двигатель развивает 1031 л.с., а на биоэтаноле 1140 л.с.
Максимальная скорость при этом не изменилась, 420 км/ч. А вот разгон стал хуже, "всего" за 2.9 секунды до "сотни". Внешне и внутри это тот же Agera R.
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В версии S сделали лишь 5 автомобилей, из них лишь один был с левым рулем. На продажу выставили первый из них. Его изготовили по заказу клиента из Гонконга.
Кроме необычного окраса автомобиль получил гидравлический подъемник, спутниковую навигацию, климат-контроль, камеру заднего вида и подогрев сидений.
До конца торгов еще 1 день и за него пока дают всего 935 000 фунтов стерлингов. Обычно такие автомобили продаются от $3,000,000. Сейчас у автомобиля всего 3 323 км пробега.
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