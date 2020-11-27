Забытые спорткары Страны восходящего солнца

В сентябре 1986 года компания Nissan основала подразделение Autech, назначив его придворным специалистом по разработке особых моделей и тюнингу. Амбиций у новорожденного суббренда хватало с избытком, как, впрочем, и финансовых возможностей материнского автопроизводителя, позволявших в те благословенные времена воплотить в жизнь любую сумасшедшую идею. В Autech приняли решение долго не раскачиваться и громко заявить о своем потенциале уже первым проектом. А кто может помочь состряпать выдающийся автомобиль лучше, чем европейское кузовное ателье? На роль партнера японцы выбрали не Pininfarina, Bertone или Italdesign, а карроцерию Zagato, порой не гнушавшуюся вычурностью и легким сумасбродством. Гремучий концентрат этих особенностей в полной мере проявились в безумном Stelvio AZ1 с огромными нелепыми раструбами на крыльях, скрывающими зеркал заднего вида, и очень итальянской поясной линией, визуально отсекающей заднюю оптику.



В качестве отправной точки было взято купе Nissan Leopard с 3,0-литровым турбонаддувным двигателем V6 VG30DET. На бумаге он развивал 280 л.с., но, как гласит молва, фактическая отдача переваливала за 300 «лошадей». От серийного автомобиля также унаследована четырехступенчатая автоматическая коробка передач, независимая подвеска и дисковые тормоза.