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Забытые спорткары Страны восходящего солнца

Забытые спорткары Страны восходящего солнца (23 фото)

Автор:
27 ноября 2020 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: jdm   авто   автомир   автомобили   споркар   спорткары   японские автомобили   
1777
23
Богатая автомобильная культура Япония подарила миру множество замечательных спорткаров. Nissan Skyline GT-R, Honda NSX, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution… Список «самураев», которым посвящены легенды, поэмы и даже песни можно продолжать и продолжать.
Фильмы, автоспорт и индустрия тюнинга поддерживают их культ и привлекают в стан адептов новых посвященных. О великих было сказано немало слов, поэтому сегодня мы лучше вспомним малоизвестных экзотических героев, ныне живущих лишь в сердцах ценителей восточных деликатесов.
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Метки: jdm   авто   автомир   автомобили   споркар   спорткары   японские автомобили   
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2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
После этого дошло до них таки, что дизайн авто должены делать итальянцы...
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Кирилл 3 часа назад
Ещё раз убеждаюсь, что Zagato только портят автомобили.
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