Впечатляющее видео: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте

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В Свердловской области прошел финальный этап чемпионата России по ралли – Эковер-2021. Два экипажа на автомобилях Mitsubishi Lancer попали в страшные аварии, но, к счастью, в обоих случаях пилоты и штурманы не пострадали.
Павел Козлов из Санкт-Петербурга, после удара о насыпь, совершил серию кульбитов, сильно разбив свою Mitsubishi.
Гонщик из Екатеринбурга Виталий Михайлов на Mitsubishi попал в серьезный инцидент, налетев на насыпь и вылетев кювет с противоположной стороны трассы.
Присутствует ненормативная лексика!
К счастью, гонщики и штурманы не пострадали.
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Метки: Mitsubishi авто автомир автомобили автоспорт видео гонки ралли
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