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Впечатляющее видео: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте

Впечатляющее видео: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2021 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   авто   автомир   автомобили   автоспорт   видео   гонки   ралли   
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В Свердловской области прошел финальный этап чемпионата России по ралли – Эковер-2021. Два экипажа на автомобилях Mitsubishi Lancer попали в страшные аварии, но, к счастью, в обоих случаях пилоты и штурманы не пострадали.

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Метки: Mitsubishi   авто   автомир   автомобили   автоспорт   видео   гонки   ралли   
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Ivan 2 часа назад

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Квантовый_Слесарь_82 23 минуты назад
Лайк первому видео!
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