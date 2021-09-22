Крутые маслкары, которые исчезли в результате кризиса 70-х

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Есть веская причина, по которой маслкары были популярны с момента их появления, они не только являются символом американских достижений, но и формула, которой они следовали: мощность, комфорт, простота. Для многих нефтяной кризис середины 70-х был самым депрессивным периодом в истории автомобилестроения, который "стер" с лица земли некоторые из самых крутых американских маслкаров, когда-либо построенных.
Mercury Cyclone GT
Хотя Mercury Cyclone не был бестселлером в период продаж, он был красивым и брутальным, который мог конкурировать с лучшими маслкарами в его комплектациях GT и Spoiler. Модель выпускалась с 1964 года по 1971-й. До начала 70-х устанавливались двигатели объемом от 4,7 до 7 литров, а мощность доходила до 335 л.с. Но, начиная с 70-го года, мощность двигателей начали уменьшать, да и продажи стремительно падали. В 71 году модель снята с производства окончательно.
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Buick GSX
GSX был лучшим маслкаром Buick, который был настоящим монстром. Модернизация и без того мощного Gran Sport (GS), GSX прибавила дополнительной мощности, выдав в 1970 году 350 л.с. и 510 Нм крутящего момента, сам двигатель V8 объемом 7,5 литров. Хоть это был прекрасный и мощный автомобиль, ужесточение законов отразилось на выпуске. В 1972 году Buick продал только 44 таких автомобиля, и в результате решили полностью свернуть производство модели GSX.
Plymouth Road Runner
Plymouth Road Runner стал революцией маслкаров, предлагая лучший доступный двигатель V8, объем которого доходил до 7,2 литров. Бюджетный маслкар Плимута стал настоящим хитом, который с каждым годом становился все лучше, но это длилось недолго. К 1974 году Плимут отказался от великолепной базы B-Body, превратив Road Runner в более унылую модель, да и мощность существенно снизилась. В таком упрощенном виде модель просуществовала до 1980 года.
Dodge Super Bee
Dodge не собирался уступать Плимуту с его новым доступным маслкаром. Вскоре родилась Super Bee на платформе B-Body. Додж предлагал двигатели объемом от 6,3 до 7,2 литров, мощностью от 335 до 425 л.с. Так что у покупателей выбор был огромный. Но несмотря на то, что это был потрясающий автомобиль, выпуск прекратили к 1971 году. Выпускалась модель с 1968 года. Автомобили с названием Super Bee выпускали только в Мексике до 1980 года. Да, и как в случае с Плимутом это были уже совсем другие модели.
Plymouth Hemi Cuda
Абсолютная легенда и один из самых культовых маслкаров, Hemi Cuda был одним из лидеров в данном классе. Представленный в 1964 году, Cuda с каждым годом становился все лучше и лучше, достигнув своего пика эволюции с 7-литровым 425-сильным Hemi V8 в 1971 году. Но в 1972 году случилась "трагедия" так сказать, двигатели стали ослабевать. Когда-то славный Cuda стал оснащаться двигателем мощностью 240 л.с. Так продолжалось до 1974 года, когда модель сняли с производства.
Chevrolet Nova SS
Nova был довольно скучной, но верной компактной машиной 60-х и 70-х годов. Но, начиная с 1968 года, Нова был доступен с пакетом SS, то есть с повышенной мощностью, которая подразумевала V8 объемом 6,4 литра и мощностью 375 л.с. Но хорошие времена длились недолго, и мускулистая история этой модели закончилась в 1974 году. Дальше было все печально и уныло, да и мощность не превышала 165 л.с.
Chevrolet Chevelle SS
В то время как Nova заняла место доступного компактного автомобиля Шевроле, Chevelle отлично справилась со своей ролью среднего размера. Более того, Chevelle можно было купить в комплектации SS 396, с V8 мощностью 375 л.с. Известные события начала 70-х не обошли стороной и SS. Последний мускулистый Chevelle SS выйдет в 1973 году, а дальше все будет грустно.
Pontiac GTO
Пожалуй, первый «настоящий» маслкар, Pontiac GTO был одним из главных имен 60-х годах. К 70-м годам все стало выглядеть мрачно. В 1970 году GTO получил самый мощный V8 объемом 7,5 литров, мощностью 360 л.с. и крутящим моментом в 651 Нм. Но после этого и до 1974 года мощностью стремительно падала, как и продажи. К 1974 году название GTO было перенесено на компактную модель Pontiac Ventura с мощностью всего 200 л.с.
Ford Gran Torino
В то время как Mustang имел тенденцию затмевать большинство маслкаров Ford, Gran Torino 1972 года был по-настоящему комфортабельным "зверем" среднего размера, заслуживающим уважения. В конце 60-х начале 70-х эта модель оснащалась различными двигателями, самый топовый был 7-литровый V8 мощностью 370 л.с. Эта модель выпускалась до 1976 года, после чего выпуск прекратили. Правда в 1973 года она мало походила на "мускулистого зверя".
AMC Javelin AMX
В то время как меньшие по размеру автомобили «пони-кар», такие как Mustang, Camaro и Trans Am, выживали даже после того, как умирали полноразмерные маслкары, автомобилю AMC не так повезло. Javelin AMX был нечто средним между пони-карами и маслкарами. Но его топовый двигатель V8 объемом 6,6 литров и мощностью 335 л.с. делал модель "мускулистым зверем". Но, будучи самым маленьким производителем в Америке, AMC пришлось отказаться от Javelin AMX в 1974 году, чтобы сосредоточиться на производстве экономичного Pacer.
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