Крутые маслкары, которые исчезли в результате кризиса 70-х

Dodge не собирался уступать Плимуту с его новым доступным маслкаром. Вскоре родилась Super Bee на платформе B-Body. Додж предлагал двигатели объемом от 6,3 до 7,2 литров, мощностью от 335 до 425 л.с. Так что у покупателей выбор был огромный. Но несмотря на то, что это был потрясающий автомобиль, выпуск прекратили к 1971 году. Выпускалась модель с 1968 года. Автомобили с названием Super Bee выпускали только в Мексике до 1980 года. Да, и как в случае с Плимутом это были уже совсем другие модели.