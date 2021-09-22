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Крутые маслкары, которые исчезли в результате кризиса 70-х

Крутые маслкары, которые исчезли в результате кризиса 70-х (49 фото)

Автор:
22 сентября 2021 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   маслкар   мускул-кар. ретро авто   
607
49
Есть веская причина, по которой маслкары были популярны с момента их появления, они не только являются символом американских достижений, но и формула, которой они следовали: мощность, комфорт, простота. Для многих нефтяной кризис середины 70-х был самым депрессивным периодом в истории автомобилестроения, который "стер" с лица земли некоторые из самых крутых американских маслкаров, когда-либо построенных.
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Метки: авто   автомир   автомобили   маслкар   мускул-кар. ретро авто   
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6  комментариев
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908
Mowgley 23 минуты назад
Когда-то давно, когда трава была зеленее, а бабы сисястее, ехал пассажиром на таком Grand Torino, и понравилась фраза хозяина тачки на АЗС:
- Двигатель всегда глушу, иначе они никогда не зальют полный бак.
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4k
Hugo_RnD Полчаса назад
"маслкары"(с) ??? Тогда уж "маслОкары" - так лучше звучит :-) про muscle car - маскл кар - мускулистый автомобиль вообще молчу
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56k
Парагвайский шпион 40 минут назад
V8, 7 литров!!! На прямой - ракета. Но в поворотах - щенок неразумный. Управляемость у этих авто была никакая! Ну и масло жрали больше чем бензина.
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2k
Frank Borman Час назад
Почему вымерли мамонты?
Из за изменения климата. Похолодало, и у них не стало еды.
Почему вымерли маслокары?
От недостатка масла. Жрали столько масла, что заводы не успевали его изготавливать.
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8k
MUZSER Час назад
Видимо что бы понять всю прелесть этих монстров надо было жить в то время в США.
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