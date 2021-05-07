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Они позорили свои имена: худшие американские «маслкары»

Они позорили свои имена: худшие американские «маслкары» (8 фото)

Автор:
07 мая 2021 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   американский автопром   маслкар   мускул-кар   
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Ford Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger — не последние для американских потребителей имена. Машины для своего времени легендарные, если не сказать культовые. В какой-то момент, по ряду причин автомобили ушли с рынка. Однако такие громкие имена не могли долго оставаться в забвении.
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Метки: авто   автомир   автомобили   американский автопром   маслкар   мускул-кар   
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