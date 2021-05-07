Они позорили свои имена: худшие американские «маслкары»

В отличие от конкурентов в начале 80-х дела у Форд шли относительно неплохо. В 1980 году компания продала 270 тысяч Мустангов, хотя болезнь под названием «маломощность» также не обошла их стороной. С другой стороны Форд не стал отказываться от классической заднеприводной компоновки и моторов V8, что и стало основной слагаемой успеха. Хотя без досадных маркетинговых ошибок не обошлось.



В 1984 году в честь 20-летия выпуска Мустанга, фирма представила специальную версию Ford Mustang GT350. Автомобиль стал реинкарнацией легендарного гоночного Shelby Mustang GT350 (1965-1970) года. По крайней мере так декларировалась на рекламной брошюре. Фактически новый GT350 от стандартного Mustang GT отличался лишь эксклюзивной белой окраской, слегка измененной внешностью и спортивным салоном с отделкой из красного велюра. И все. Ни тебе мощного гоночного двигателя, ни спортивной подвески. Под капотом Mustang GT350 мог находиться четырехцилиндровый мотор объемом 2,3 л на 145 л.с. или 4,9-литровый V8 в двух исполнениях: с впрысковой системой питания на 165 л.с., и с четырехкамерным карбюратором на 175 л.с. Не густо, учитывая что два десятилетия назад GT350 имел мощность в 270 л.с.