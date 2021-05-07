Они позорили свои имена: худшие американские «маслкары»

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Ford Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger — не последние для американских потребителей имена. Машины для своего времени легендарные, если не сказать культовые. В какой-то момент, по ряду причин автомобили ушли с рынка. Однако такие громкие имена не могли долго оставаться в забвении.
В начале 80-х американские автопроизводители предприняли попытку возродить легендарные модели. Вот только сделали это весьма своеобразно.
Dodge Challenger 1978-1983
Оригинальный Dodge Challenger первого поколения был представлен осенью 1969 года. Автомобиль быстро завоевал популярность благодаря своим отличным характеристикам и мощному двигателю — легендарному 426 Hemi V8. Машина продержалась на производстве всего четыре года и ушла в историю вместе с «золотой эпохой маслкаров».
В то время Крайслер и Мицубиси находились в крепких партнерских отношениях и маркетологам американской компании пришла в голову светлая мысль: почему бы не приспособить яркое имя Dodge Challenger, к стильной японской двухдверке Mitsubishi Galant Lambda. Сказано-сделано, и в 1978 году в продажу поступил Dodge Challenger второго поколения.
В то время Крайслер и Мицубиси находились в крепких партнерских отношениях и маркетологам американской компании пришла в голову светлая мысль: почему бы не приспособить яркое имя Dodge Challenger, к стильной японской двухдверке Mitsubishi Galant Lambda. Сказано-сделано, и в 1978 году в продажу поступил Dodge Challenger второго поколения.
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Как вам Челленджер с азиатским лицом?
Внешне автомобиль выглядел в общем то неплохо, разве что размерами не удался. Но в то время тенденция по минитиарюзации американских машин уже была в самом разгаре и большинство потребителей успели с ней смириться. Однако смириться с техническими характеристиками нового Challenger они не смогли. Некогда грозный «маслкар» оснащался маломощными четырехцилиндровыми моторами объемом 1,6 и 2,6 литра, мощностью 77 и 105 л.с. соответственно. Это был серьезный удар по репутации фирмы Додж в целом и модели Челленджер в частности.
Худо-бедно «маслкар» продавался по 12-15 тысяч единиц в год и с производства машину сняли в 1983 году. Только относительно недавно, в 2008 году вышел высокопроизводительный Dodge Challenger третьего поколения.
Худо-бедно «маслкар» продавался по 12-15 тысяч единиц в год и с производства машину сняли в 1983 году. Только относительно недавно, в 2008 году вышел высокопроизводительный Dodge Challenger третьего поколения.
Dodge Charger 1981-1987
Если ортодоксальным фанатам «маслкаров» трудно было осознать малолитражный заднеприводный Challenger, то переднеприводный Dodge Charger 1981 года они вообще не поняли.
В 1981 году маркетологи Додж добавили пакет производительности Charger к малолитражке Dodge Omni 024. Производительность заключалась в яркой раскраске с множеством надписей Charger в оформлении машины, установке спортивных сидений и четырехцилиндрового 2,2-литрового мотора мощностью целых 84 л.с.
В 1981 году маркетологи Додж добавили пакет производительности Charger к малолитражке Dodge Omni 024. Производительность заключалась в яркой раскраске с множеством надписей Charger в оформлении машины, установке спортивных сидений и четырехцилиндрового 2,2-литрового мотора мощностью целых 84 л.с.
Dodge Shelby Charger GLHS
Машина продавалась из рук вон плохо, и в Додж не придумали ничего лучше, чем переименовать Dodge Omni 024 в Dodge Charger. Таким образом в арсенале Charger образца 1983 года, появилась еще одна рядная четверка, на этот раз объемом 1,6 л и мощностью 91 л.с. Справедливости ради нужно отметить, что в Додж все-таки пытались улучшить производительность машины и предлагали «заряженные» версии с турбонаддувом, разработанные совместно с Кэроллом Шелби. Самая мощная из них на 175 л.с. появилась в 1987 году под обозначением Shelby Charger GLHS. Помимо турбомотора она оснащалась улучшенной спортивной подвеской и спортивным салоном.
Как бы то ни было в глазах традиционных покупателей маломощный четырехцилиндровый Charger не соответствовал своему славному имени. Машина продавалась крайне вяло по 7 — 10 тысяч единиц в год и в 1987-й стал последним в судьбе Dodge Charger пятого поколения.
Как бы то ни было в глазах традиционных покупателей маломощный четырехцилиндровый Charger не соответствовал своему славному имени. Машина продавалась крайне вяло по 7 — 10 тысяч единиц в год и в 1987-й стал последним в судьбе Dodge Charger пятого поколения.
Ford Mustang GT350 1984
В отличие от конкурентов в начале 80-х дела у Форд шли относительно неплохо. В 1980 году компания продала 270 тысяч Мустангов, хотя болезнь под названием «маломощность» также не обошла их стороной. С другой стороны Форд не стал отказываться от классической заднеприводной компоновки и моторов V8, что и стало основной слагаемой успеха. Хотя без досадных маркетинговых ошибок не обошлось.
В 1984 году в честь 20-летия выпуска Мустанга, фирма представила специальную версию Ford Mustang GT350. Автомобиль стал реинкарнацией легендарного гоночного Shelby Mustang GT350 (1965-1970) года. По крайней мере так декларировалась на рекламной брошюре. Фактически новый GT350 от стандартного Mustang GT отличался лишь эксклюзивной белой окраской, слегка измененной внешностью и спортивным салоном с отделкой из красного велюра. И все. Ни тебе мощного гоночного двигателя, ни спортивной подвески. Под капотом Mustang GT350 мог находиться четырехцилиндровый мотор объемом 2,3 л на 145 л.с. или 4,9-литровый V8 в двух исполнениях: с впрысковой системой питания на 165 л.с., и с четырехкамерным карбюратором на 175 л.с. Не густо, учитывая что два десятилетия назад GT350 имел мощность в 270 л.с.
В 1984 году в честь 20-летия выпуска Мустанга, фирма представила специальную версию Ford Mustang GT350. Автомобиль стал реинкарнацией легендарного гоночного Shelby Mustang GT350 (1965-1970) года. По крайней мере так декларировалась на рекламной брошюре. Фактически новый GT350 от стандартного Mustang GT отличался лишь эксклюзивной белой окраской, слегка измененной внешностью и спортивным салоном с отделкой из красного велюра. И все. Ни тебе мощного гоночного двигателя, ни спортивной подвески. Под капотом Mustang GT350 мог находиться четырехцилиндровый мотор объемом 2,3 л на 145 л.с. или 4,9-литровый V8 в двух исполнениях: с впрысковой системой питания на 165 л.с., и с четырехкамерным карбюратором на 175 л.с. Не густо, учитывая что два десятилетия назад GT350 имел мощность в 270 л.с.
Ford Mustang GT
Кажется фордовцы и сами осознали, что с юбилейным GT350 они явно погорячились и завершили выпуск спустя два месяца после старта производства. Всего успели изготовить 5260 машин.
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