"Ныса" 521/522 — культовый микроавтобус из Польши

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После окончания Второй мировой в СССР началось бурное развитие грузового автотранспорта, при этом основной приоритет отдавался за машинами средней и большой грузоподъемности. Вместе с тем в стране функционировало множество мелких предприятий, которым требовались малотоннажные грузовики, а в особенности фургоны.
Отечественная автопромышленность такие машины выпускала, но в совершенно недостаточных количествах. Дефицит покрывался за счет поставок из стран СЭВ. К примеру из Польши поступали неказистые грузовички с забавным названием Ныса.
Nysa-N59F
В 1957 году фабрика мебели, что в небольшом городке Ныса на юго-западе Польши, решением правительства была перепрофилирована на выпуск автомобилей. На то время спрос на металлическую мебель был небольшой, а вот развозных фургонов в стране не хватало. В 1957 году фабрика выпустила свой первый автомобиль — Nysa-N57. Он представлял собой цельнометаллический фургон на агрегатах Warszawa M-20 — лицензионной копии ГАЗ-М-20. Грузовичок имел трехдверный кузов вагонной компоновки и грузоподъемность 800 кг. Два года спустя в производство была запущена целая гамма автомобилей под названием Nysa-N59. В нее входили грузовой фургон N59P, 10-местный микроавтобус N59M и санитарный автомобиль N59S.
Санитарный N59S
Первое серьезное расширение производства произошло в 1964 году. К тому времени фабрика получившая название FSD (Fabryka Samochodow Dostawczych) перешла на выпуск новой модели Nysa-501. Серия состояла из трех базовых автомобилей: фургон 501F, микроавтобус 501M и грузопассажирский фургон 501T. Главное новшество — модернизированный двигатель Warszawa M-20 с увеличенной до 70 л.с. мощностью. Кроме того автомобиль получил кузов с измененной передней маской и увеличенным ветровым стеклом.
Ныса-501
Массовые поставки автомобилей фабрики FSD в СССР начались в 1967 году. В нашу страну поставлялись две модели: пассажирский фургон (Ныса-501М) и изотермический фургон (Ныса-501С). Машины пришлись весьма кстати, так как отечественные автозаводы ничего подобного не производили. Кроме того простая конструкция была хорошо знакома нашим эксплуатационникам, так что проблем с ремонтом не возникало. К 1968 году более половины польских грузовичков уходило на экспорт, из них около 30% приходилось на СССР. Тем не менее особого распространения Нюши, так их ласково называли в нашей стране, не получили. В отличие от модели второго поколения.
В 1968 году конструкторы FSD провели очередную модернизацию своего грузовичка. Новый Nysa-521 получил кузов с измененной передней облицовкой с небольшим выступом «полукапота» и огромными панорамными ветровыми стеклами на «автобусный манер». Откидной капот облегчал ежедневное обслуживание машины, обеспечивая удобный доступ к бачку омывателя и воздушному фильтру. Неплохо поработали и над салоном — Nysa-521 обзавелся улучшенной обивкой кабины, удобными передними сиденьями и мощным отопителем.
В техническом плане автомобиль практически не изменился. В его основе все также лежала стальная, коробчатая рама. К ней крепились подвески: спереди независимая рычажная на винтовых пружинах, сзади жесткая балка на листовых рессорах. Двигатель S-21 на 70 л.с. и трехступенчатая механическая коробка передач все также заимствовались у Варшавы М-20. От нее же пришелся и задний мост.
В техническом плане автомобиль практически не изменился. В его основе все также лежала стальная, коробчатая рама. К ней крепились подвески: спереди независимая рычажная на винтовых пружинах, сзади жесткая балка на листовых рессорах. Двигатель S-21 на 70 л.с. и трехступенчатая механическая коробка передач все также заимствовались у Варшавы М-20. От нее же пришелся и задний мост.
Nysa-522
В 1972 году по дорогам Советского Союза колесило уже 30 тысяч Нюш. К тому времени польские Нюши закрепили за собой репутацию вполне надежных и добротно собранных машин. Тем не менее архаичная конструкция накладывала свои отпечатки на эксплуатацию. Грузовичок не отличался хорошей управляемостью и устойчивостью на высоких скоростях, а тормозная система была не слишком эффективна. В 1976 году на производство подступил модернизированный Nysa-522 с двухконтурной тормозной системой и увеличенной до 110 мм по высоте крышей. Прорабатывались и более серьезные варианты модернизации, в том числе и переднеприводной компоновки. Однако денег на это у небогатой фабрики не нашлось. Тем не менее импорт Нюш постоянно наращивался и в 1978 году в FSD поставила в СССР стотысячный автомобиль Nysa. Это был апогей развития польской марки, в тот год было выпушено 18200 автомобилей.
Огромные панорамные стекла обеспечивали хороший обзор
С вводом в строй завода РАФ потребность в импорте польских фургонов и микроавтобусов начала постепенно снижаться. К 1990 году производство снизилось до 10366 машин, а с развалом Советского Союза произошло и вовсе обвальное сокращение — в 1992 году завод FSD выпустил всего 2720 автомобилей. Завод худо-бедно протянул еще два года, пока наконец не был выкуплено корейской фирмой Daewoo.
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