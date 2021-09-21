"Ныса" 521/522 — культовый микроавтобус из Польши

В 1972 году по дорогам Советского Союза колесило уже 30 тысяч Нюш. К тому времени польские Нюши закрепили за собой репутацию вполне надежных и добротно собранных машин. Тем не менее архаичная конструкция накладывала свои отпечатки на эксплуатацию. Грузовичок не отличался хорошей управляемостью и устойчивостью на высоких скоростях, а тормозная система была не слишком эффективна. В 1976 году на производство подступил модернизированный Nysa-522 с двухконтурной тормозной системой и увеличенной до 110 мм по высоте крышей. Прорабатывались и более серьезные варианты модернизации, в том числе и переднеприводной компоновки. Однако денег на это у небогатой фабрики не нашлось. Тем не менее импорт Нюш постоянно наращивался и в 1978 году в FSD поставила в СССР стотысячный автомобиль Nysa. Это был апогей развития польской марки, в тот год было выпушено 18200 автомобилей.