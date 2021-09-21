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"Ныса" 521/522 — культовый микроавтобус из Польши

"Ныса" 521/522 — культовый микроавтобус из Польши (8 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 09:42
Сообщество : Автомир
Метки: Nysa   авто   автомир   автомобили   микроавтобус   олдтаймер   ретро авто   
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После окончания Второй мировой в СССР началось бурное развитие грузового автотранспорта, при этом основной приоритет отдавался за машинами средней и большой грузоподъемности. Вместе с тем в стране функционировало множество мелких предприятий, которым требовались малотоннажные грузовики, а в особенности фургоны.

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Метки: Nysa   авто   автомир   автомобили   микроавтобус   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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Cornho Час назад
Довелось на такой поездить, мне машинка понравилась.
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Юрий 11 минут назад
Прикольная была,поплавок взорвался в карбюраторе.
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