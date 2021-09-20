Mohs SafariKar — самая странная машина для охоты

323
14
Mohs Safarikar - эпатажная машина для нашего времени. Этот внедорожный кабриолет, созданный в начале 1970-х годов, был создан для африканского сафари. За этим монстром с двигателем V8 стоит эксцентричный предприниматель Брюс Болдуин Мос.
Имя Брюса Моса, конечно, не известно большинству из нас, но он очень успешный бизнесмен из США. В его богатой карьере ему приписывают такие инновации, как порошок для молочного коктейля, освещение дорожных ограждений, а также различные детали для телевизоров, которые используются по сей день.
Мос решил заняться автомобилестроением. В период с 1967 по 1979 год на базе очень известной в мире пикапов, грузовиков компании International Harvester Company дебютировали различные модели, и самая известная из них - SafariKar.
×
Но SafariKar, как следует из названия, был создан с желанием основателя сделать идеальный автомобиль для сафари-охоты, и модель International Harvester Travelall была взята за основу.
На его шасси установлен алюминиевый корпус, который почему-то большей частью обтянут кожей. Передняя часть была явно вдохновлена стилем Rolls-Royce, благодаря которому, SafariKar имел большую решетку радиатора, а особое внимание было обращено на двери, которые открывалась параллельно автомобилю.
В интерьере использовались самые современные технологии, доступные в тот период, и было установлено такое оборудование, как кожаные сиденья, радио CB, кондиционер и даже небольшой телевизор. Среди редких вариантов были дисковые тормоза, тогда как в стандартной версии они были барабанными.
Под капотом скрывался двигатель International V8 объемом 6,4 литра. В модели Travelall он выдавал 245 л.с, но Мос всегда утверждал, что его автомобиль мощнее, а точные цифры не раскрывал. Привод был задний, АКПП трехступенчатая.
В 1972 году компания произвела всего три экземпляра. Официальная версия такого малого выпуска - агрегат не прошел новые строгие законы о выхлопе. Но также нет никаких сомнений в том, что цена 19 000 долларов (около 119 500 в наши дни) оказалась слишком высокой.
Некоторое время назад один из экземпляров выставлялся на аукционе. Предполагалось, что максимальная цена модели составит 90 000 долларов. За какую сумму в итоге продали непонятно.
Mohs SafariKar вряд ли выиграет конкурсы автомобильной красоты, но одно можно сказать наверняка: увидев, вы никогда его не забудете.
Источник:
Ссылки по теме:
- Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про который все давно забыли
- Красивый и очень редкий Fiat Viotti: за восемь лет собрано около сотни машин
- 7X Design Rayo — единственный Lambo Huracan с индивидуальным дизайном и мощностью 1900 «лошадей»
- TMI VM180 от Zagato — очень редкая коллаборация 2000-х годов
- Countach 21 века, выпущенный в честь 50-летия одной из самых знаковых моделей Lamborghini
Метки: SafariKar авто автодизайн автомир автомобили сафари
10
Понравилось10
Новости партнёров