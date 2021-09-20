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Mohs SafariKar — самая странная машина для охоты

Mohs SafariKar — самая странная машина для охоты (14 фото)

Автор:
20 сентября 2021 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: SafariKar   авто   автодизайн   автомир   автомобили   сафари   
323
14
Mohs Safarikar - эпатажная машина для нашего времени. Этот внедорожный кабриолет, созданный в начале 1970-х годов, был создан для африканского сафари. За этим монстром с двигателем V8 стоит эксцентричный предприниматель Брюс Болдуин Мос.
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Метки: SafariKar   авто   автодизайн   автомир   автомобили   сафари   
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Совранский Час назад
Машина для охоты "по асфальту"?)))))))
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