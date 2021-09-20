Mohs SafariKar — самая странная машина для охоты

Имя Брюса Моса, конечно, не известно большинству из нас, но он очень успешный бизнесмен из США. В его богатой карьере ему приписывают такие инновации, как порошок для молочного коктейля, освещение дорожных ограждений, а также различные детали для телевизоров, которые используются по сей день.