Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про которой все давно забыли

Фото этой любопытной машины гуляло по рунету лет 15 назад, часто со смешными комментариями в стиле – новая модель Автоваза, способная перешагивать ямы на дорогах. Но затем оно кануло в лету, а машина то на самом деле любопытная. Ничего общего с ВАЗом она, разумеется, не имеет.

0 Источник: l’Automodule, так называется этот мяч на колёсах, сконструирован он был в далёком 1969 году французским инженером Жаном Понтье. Автомобиль из 2000 года, смело заявлял его создатель, утверждавший, что в мире слишком много скучной серости и надо делать красивые вещи.

0 Источник: Как у любой нормальной машины, здесь есть четыре колеса, вот только расположены они необычным образом. Переднее колесо – рулевое, заднее опорное, два боковых – ведущие.

0 Источник: Салон двухместный и вполне просторный, все панели прозрачные, с обзором здесь точно проблем нет.

0 Источник: Двигатель расположен под машиной, это двухтактный двухцилиндровый карбюраторный мотор объемом 248 см3. Запускается он электростартером.

0 Источник: Трансмиссия у шаромобиля гидравлическая, то есть от двигателя работает гидравлический насос. Масло по шлангам идёт к гидромоторам боковых колёс. Подобная схема применяется в некоторых тракторах и экскаваторах. Максимальная скорость около 45 км/час.

0 Источник: Но самое любопытное это подвеска. Она тоже гидравлическая, с регулируемым клиренсом. Диапазон приличный, почти 250 мм, а во время стоянки можно даже эффектно присесть на заднее колесо.

0 Источник: Шаромобиль не единственная машина, сделанная Жаном Пьером Понтье за свою жизнь, но точно – самая эпатажная.

0 Источник: Вау-эффект был главной целью, которую преследовал конструктор, и ему это удалось, автомобиль – мяч снимался, был участником рекламных кампаний, снимался даже в модном женском журнале.

0 Источник: Машина сохранилась до наших дней полностью в рабочем состоянии, но давно уже позабыта, поэтому каждое её появление на публике вызывает не меньшее удивление чем тогда, в 1970-х.

Фото этой любопытной машины гуляло по рунету лет 15 назад, часто со смешными комментариями в стиле – новая модель Автоваза, способная перешагивать ямы на дорогах. Но затем оно кануло в лету, а машина то на самом деле любопытная. Ничего общего с ВАЗом она, разумеется, не имеет. 2021-09-09T08:29:56+03:00