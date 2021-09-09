Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про которой все давно забыли

435
9
2
Фото этой любопытной машины гуляло по рунету лет 15 назад, часто со смешными комментариями в стиле – новая модель Автоваза, способная перешагивать ямы на дорогах. Но затем оно кануло в лету, а машина то на самом деле любопытная. Ничего общего с ВАЗом она, разумеется, не имеет.
l’Automodule, так называется этот мяч на колёсах, сконструирован он был в далёком 1969 году французским инженером Жаном Понтье. Автомобиль из 2000 года, смело заявлял его создатель, утверждавший, что в мире слишком много скучной серости и надо делать красивые вещи.
Как у любой нормальной машины, здесь есть четыре колеса, вот только расположены они необычным образом. Переднее колесо – рулевое, заднее опорное, два боковых – ведущие.
Салон двухместный и вполне просторный, все панели прозрачные, с обзором здесь точно проблем нет.
Двигатель расположен под машиной, это двухтактный двухцилиндровый карбюраторный мотор объемом 248 см3. Запускается он электростартером.
Трансмиссия у шаромобиля гидравлическая, то есть от двигателя работает гидравлический насос. Масло по шлангам идёт к гидромоторам боковых колёс. Подобная схема применяется в некоторых тракторах и экскаваторах. Максимальная скорость около 45 км/час.
Но самое любопытное это подвеска. Она тоже гидравлическая, с регулируемым клиренсом. Диапазон приличный, почти 250 мм, а во время стоянки можно даже эффектно присесть на заднее колесо.
Шаромобиль не единственная машина, сделанная Жаном Пьером Понтье за свою жизнь, но точно – самая эпатажная.
Вау-эффект был главной целью, которую преследовал конструктор, и ему это удалось, автомобиль – мяч снимался, был участником рекламных кампаний, снимался даже в модном женском журнале.
Машина сохранилась до наших дней полностью в рабочем состоянии, но давно уже позабыта, поэтому каждое её появление на публике вызывает не меньшее удивление чем тогда, в 1970-х.
Источник:
Ссылки по теме:
- Редкая машина скорой помощи, похожая на машину «Охотников за привидениями»
- Ветхий, но зато в оригинале: электромобиль 1910 года из музейных запасников
- Доработанный Toyota Land Cruiser 1980 года Тома Хэнкса отправляется на аукцион
- НАМИ-А50 «Белка»: микролитражный прототип родом из СССР
- Dutra DR-50 — несуразный и опасный венгерский самосвал
19
Понравилось19
Новости партнёров