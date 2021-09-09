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Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про которой все давно забыли

Шаромобиль: забавный «автомобиль будущего», про которой все давно забыли (9 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2021 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: l Automodule   авто   автодизайн   автомир   автомобили   необычные автомобили   
435
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Фото этой любопытной машины гуляло по рунету лет 15 назад, часто со смешными комментариями в стиле – новая модель Автоваза, способная перешагивать ямы на дорогах. Но затем оно кануло в лету, а машина то на самом деле любопытная. Ничего общего с ВАЗом она, разумеется, не имеет.

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Метки: l Automodule   авто   автодизайн   автомир   автомобили   необычные автомобили   
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капитан Флинт 23 минуты назад
Понятие ШароЁбицца приобретает новый смысл.
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Mr.Smith 58 минут назад
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☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Конструктор, наивной фантастики тех лет пересмотрел.
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