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Поскользнулся на трамвайных путях: ДТП в Бийске

Поскользнулся на трамвайных путях: ДТП в Бийске (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 сентября 2021 14:03
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвайные пути   
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На Коммунальном мосту в Бийске водитель Honda Fit опережал попутные автомобили и влетел в металлическую ограду, зацепив ГАЗель.

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Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвайные пути   
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7  комментариев
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Александр Час назад
Тот что за газелькой ехал, похоже уснул. Зачем было врезаться?
Ехал очень медленно и тюкнулся.
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Serg2001 51 минуту назад
Сдается мне, что если бы в том месте дорога вокруг трамвайных путей не была настолько раздолбанной, то и ДТП бы не было. ИМХО.
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