Поскользнулся на трамвайных путях: ДТП в Бийске

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На Коммунальном мосту в Бийске водитель Honda Fit опережал попутные автомобили и влетел в металлическую ограду, зацепив ГАЗель.
Момент столкновения
Последствия ДТП
Источник:
Авторский пост
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Метки: Honda аварии авто авто аварии видео дтп трамвайные пути
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Ехал очень медленно и тюкнулся.