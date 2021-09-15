Ford GT90 — таким Ford видел будущее суперкаров в середине 90-х

Концепт стоимостью 3 миллиона долларов был полностью функциональным (журналисты с огромным удовольствием жгли резину), но запускать в серийное производство настолько экстремальный Ford никто не решился. GT90 произвел настоящую сенсацию в автомобильном мире и появился во множестве видеоигр, включая Need For Speed II (старики тут?) и Gran Turismo II. Словом, свое место в автомобильной истории, хоть и в виртуальном мире GT90 завоевал! Видеоигры, конечно, хорошо, но в живую GT90 можно было лицезреть крайне редко, автомобиль появлялся лишь на нескольких мероприятиях.