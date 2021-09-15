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Ford GT90 — таким Ford видел будущее суперкаров в середине 90-х

Ford GT90 — таким Ford видел будущее суперкаров в середине 90-х (18 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:32
Сообщество : Аварии
Метки: Ford GT90   авто   автомир   автомобили   концепт-кар   
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Печально, что большая часть самых захватывающих, авангардных и стильных концепт-каров не только не становятся серийными автомобилями, но и уничтожаются самими автопроизводителями как только гаснут софиты международных выставок. Некоторые концепты избегают утилизации и попадают в запасники музеев, зачастую в самые темные и пыльные уголки... Но бывают и счастливые исключения.

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Метки: Ford GT90   авто   автомир   автомобили   концепт-кар   
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dima423 Час назад
клевая тачка, дизайн бомба, даже по современным меркам норм смотрится
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Игорь 55 минут назад
Обычный, можно сказать - стандартный, для супер-каров дизайн. Позализаннее, пообтекаемее, побольше футуристичности, и вау-плюшек чтоб купивший за такие баблосы не чувствовал себя лохом которого на бабки развели, а наоборот - чувствовал почти что космонавтом.
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