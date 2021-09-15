Ford GT90 — таким Ford видел будущее суперкаров в середине 90-х

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Печально, что большая часть самых захватывающих, авангардных и стильных концепт-каров не только не становятся серийными автомобилями, но и уничтожаются самими автопроизводителями как только гаснут софиты международных выставок. Некоторые концепты избегают утилизации и попадают в запасники музеев, зачастую в самые темные и пыльные уголки... Но бывают и счастливые исключения.
В середине 1990-х Ford решительно продемонстрировал миру, что может на равных соперничать с европейскими производителями суперкаров. Представленный на Детройтском автосалоне 1995 года GT90 переносил сущность легендарного гоночного победителя Ле-Мана Ford GT40 прямиком в 21 век. Выполненный в новой философии дизайна "New Edge", концепт суперкара демонстрировал современные технологии, доступные инженерам Ford: от алюминиевого монокока и панелей кузова из углеродного волокна, до обшивки моторного отсека теплоизоляционными керамическими панелями как на космических шаттлах.
Самое интересное, что автомобиль не только выглядел как реактивный истребитель, технические характеристики в полной мере соответствовали дизайну. 5,9-литровый V12 c четверкой турбин развивал невероятные 720 лошадиных сил при 6300 об/мин! GT90 преодолевал четверть мили за 10,9 секунды, прежде чем разогнаться до максимальной скорости 407 км/ч. И это был 1995 год, задолго по появления Bugatti Veyron.
Ford к моменту разработки GT90 владел такими брендами как Aston Martin и Jaguar, что позволило инженерам использовать наработки британцев, "съевших собаку" на гоночных машинах. Поэтому в GT90 можно увидеть "уши" Jaguar XJ220 - от него вышеупомянутый монокок, а головки блока цилиндров изначально разрабатывались для Aston Martin DB7. Коробка передач в стиле старой школы - механическая на 5 ступеней. Никаких Вам роботов!
Концепт стоимостью 3 миллиона долларов был полностью функциональным (журналисты с огромным удовольствием жгли резину), но запускать в серийное производство настолько экстремальный Ford никто не решился. GT90 произвел настоящую сенсацию в автомобильном мире и появился во множестве видеоигр, включая Need For Speed II (старики тут?) и Gran Turismo II. Словом, свое место в автомобильной истории, хоть и в виртуальном мире GT90 завоевал! Видеоигры, конечно, хорошо, но в живую GT90 можно было лицезреть крайне редко, автомобиль появлялся лишь на нескольких мероприятиях.
В 2010 году аукционный дом RM Sotheby's объявил о продаже GT90, но в итоге торги не состоялись - автомобиль прибрал к рукам американский нефтегазовый магнат и большой энтузиаст автоспорта Брент Хайек. Товарищ владеет автомобильным музеем, в котором хранится более 80 автомобилей, в т.ч. самая большая в США коллекция винтажных драгстеров. Человек явно не случайный. Сумма сделки не разглашалась, но денег явно было отсыпано много!
Впервые Хайек увидел GT90 еще в 2003 году во время празднования столетия компании Ford, когда предоставил для праздничных мероприятий десять собственных классических автомобилей. В благодарность Бренту устроили экскурсию в запасники заводского музея, где увидев GT90 энтузиаст потерял сон ;) Длительные переговоры и дружеские отношения с ключевыми фигурами Ford позволили совершить заветную сделку, хоть и через много лет.
По словам Хайека, в баке было прокисшее топливо, боковые стекла были сломаны (впоследствии на новые пришлось потратить 18 000 долларов), но в остальном всё было в порядке. С автомобилем даже отдали второй комплект шин! Новоиспеченному владельцу уже поступали безумные предложения по цене, поскольку такой автомобиль в коллекции мечтают иметь многие, но расставаться с GT90 мистер Хайек не намерен. Настолько уникальный Ford уже врядли когда-нибудь появится.
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Метки: Ford GT90 авто автомир автомобили концепт-кар
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