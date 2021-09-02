В Омске прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП

174
1
2
ЧП произошло на перекрёстке с проспектом Карла Маркса у Ленинградской площади. В автобус врезалась иномарка. По предварительным данным, женщина-водитель проигнорировала запрещающий сигнал светофора.
В маршрутке находились 12 пассажиров, пострадали 8 человек. Прохожие подняли транспортное средство на колёса.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня
- Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске
- UPD поста: мальчика сбила машина, и он может лишиться ноги
- Авария дня. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
- Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске
20
Понравилось20
Новости партнёров