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В Омске прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП

В Омске прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 сентября 2021 10:39
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дтп   люди   маршрутка   помощь   фото   
174
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ЧП произошло на перекрёстке с проспектом Карла Маркса у Ленинградской площади. В автобус врезалась иномарка. По предварительным данным, женщина-водитель проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

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Метки: авто   видео   дтп   люди   маршрутка   помощь   фото   
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12  комментариев
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5k
Алексей 40 минут назад
Что за предварительные данные? На видео ясно видно, что она на зеленый ехала. Как и еще одна маршрутка в правом ряду, не влетел бы в первую виновник, влетел бы во вторую.
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2k
boom 43 минуты назад
Пассажиров вытащить, а водителя засунуть обратно
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Комментарий удален. Причина: флуд
764
49
Юденич 52 минуты назад
Ох уж эти водителя маршруток. Игногда удивляешся - людей перевозят а ПДД не соблюдают.
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49
Юденич Элек Мек 22 минуты назад
У человека за спиной души людей, за безопасность которых он отвечает. Поэтому вопрос о беззаговорочном соблюдении им ПДД просто неуместен.
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