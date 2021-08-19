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Летающие машины — это будущее, но как насчет плавающей машины из прошлого?

Летающие машины — это будущее, но как насчет плавающей машины из прошлого? (8 фото)

Автор:
19 августа 2021 11:57
Метки: Amphicar   авто   автомир   автомобили   амфибия   плавающий автомобиль   
138
8
Сейчас в мире витает настоящий шум по поводу летающих машин. Различные автопроизводители вложили деньги в проекты вертикальной мобильности, и генеральный директор Hyundai в Северной Америке недавно заявил, что воздушные такси будут готовы к полетам клиентов уже в 2025 году. Но шесть десятилетий назад, некоторые люди были в восторге от совершенно другого типа автомобиля с двойным назначением, который также использовался как лодка.
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Метки: Amphicar   авто   автомир   автомобили   амфибия   плавающий автомобиль   
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3  комментария
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Перст Указующий 3 часа назад
плавающие машины - это актуально. только верх закройте.
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7
Thomsen 2 часа назад
Ханс Триппель - довольно любопытная личность. Свою первую амфибию он представил Гитлеру во дворе рейхсканцелярии в 1936-ом. Получил грант в 10тыс РМ и банковский кредит на развитие. В его биографии много чего интересного.
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RUSSfan 3 часа назад
Жопу с Москвича сперли
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