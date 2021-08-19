Летающие машины — это будущее, но как насчет плавающей машины из прошлого?

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Сейчас в мире витает настоящий шум по поводу летающих машин. Различные автопроизводители вложили деньги в проекты вертикальной мобильности, и генеральный директор Hyundai в Северной Америке недавно заявил, что воздушные такси будут готовы к полетам клиентов уже в 2025 году. Но шесть десятилетий назад, некоторые люди были в восторге от совершенно другого типа автомобиля с двойным назначением, который также использовался как лодка.
На аукционе Bonhams выставлен на продажу кабриолет Amphicar 770 — детище инженера Ганса Триппеля из Германии. Индекс в названии модели отсылает к её характеристикам: кабриолет мог разгоняться до 70 миль в час по суше и до 7 миль в час на воде. Всего компания Quandt построила менее 4 тысяч таких амфибий, и за одну из них в очень хорошем состоянии выручили до 47 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).
Выставленный на продажу экземпляр построен в 1965 году. Пробег амфибии не называется, но аукционисты уточняют, что последние 10 лет она провела у одного владельца. Этот Amphicar ранее эксплуатировался в том числе и как плавсредство, но перед очередным спуском на воду потребует тщательного осмотра на предмет герметичности корпуса.
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Амфибия комплектовалась безальтернативным 1,14-литровым мотором Triumph, который развивал около 40 л.с. в паре с четырёхступенчатой коробкой передач. На суше она могла передвигаться как обычный кабриолет, на воде вступали в дело два гребных винта в задней части.
Производитель рассчитывал продавать в США до 20 тысяч амфибий в год, однако за всё время сборки Amphicar в период с 1961 по 1965 год удалось найти покупателей менее чем на 4 тысячи машин. При этом одним из владельцев плавающего кабриолета стал тогдашний президент США Линдон Джонсон.
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