Летающие машины — это будущее, но как насчет плавающей машины из прошлого?

На аукционе Bonhams выставлен на продажу кабриолет Amphicar 770 — детище инженера Ганса Триппеля из Германии. Индекс в названии модели отсылает к её характеристикам: кабриолет мог разгоняться до 70 миль в час по суше и до 7 миль в час на воде. Всего компания Quandt построила менее 4 тысяч таких амфибий, и за одну из них в очень хорошем состоянии выручили до 47 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).