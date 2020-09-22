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Как выглядит автомобиль, который пролежал на дне озера более 30 лет?

Как выглядит автомобиль, который пролежал на дне озера более 30 лет? (9 фото)

Автор:
22 сентября 2020 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Amphicar   авто   автомир   автомобили   амфибия   находка   плавающий автомобиль   
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Хочу вам рассказать забавную историю, которая случилась в достаточно популярном и туристическом месте. Стокбриджская чаша, также известная как озеро Махкинак, расположена к северу от Стокбриджа, штат Массачусетс. Идеальное место для путешествий со всей семьей.

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Метки: Amphicar   авто   автомир   автомобили   амфибия   находка   плавающий автомобиль   
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Сергей Шишкин 2 часа назад
Насос откачивающий воду сдох, она после его кончины почти мгновенно идёт ко дну.
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