Как выглядит автомобиль, который пролежал на дне озера более 30 лет?

Хочу вам рассказать забавную историю, которая случилась в достаточно популярном и туристическом месте. Стокбриджская чаша, также известная как озеро Махкинак, расположена к северу от Стокбриджа, штат Массачусетс. Идеальное место для путешествий со всей семьей.
Ну и пора епрейти к главному герою, Amphicar - четырехместная амфибия, которую производили в Германии. И даже больше того, это вообще единственный водоплавающий автомобиль, который производился серийно и стоял на конвейере.
Большая часть машин сразу отправлялась в США, так как вы же наверняка знаете, что там был и до сих пор остается один крупнейших автомобильных рынков в мире!
За 7 лет производства было произведено около 4.000 автомобилей, получается в день собирали 1 машину и начинали другую, но из-за высокой стоимости автомобиля и сложностей с получением удостоверения судоводителя маломерного судна, спроса на их продукцию не было. В итоге компания разорилась.
Привод только задний, передние колеса для рулежки, как на суше, так и в воде.
Большая часть машин сразу отправлялась в США, так как вы же наверняка знаете, что там был и до сих пор остается один крупнейших автомобильных рынков в мире!
За 7 лет производства было произведено около 4.000 автомобилей, получается в день собирали 1 машину и начинали другую, но из-за высокой стоимости автомобиля и сложностей с получением удостоверения судоводителя маломерного судна, спроса на их продукцию не было. В итоге компания разорилась.
Привод только задний, передние колеса для рулежки, как на суше, так и в воде.
История гласит, что владелец Amphicar то ли был немного пьян, то ли не не заметил, как вода стала попадать в салон через дверные уплотнители, в итоге машина пошла носом вниз и погрузилась на дно озеро, глубиной 15 метров. Возможно он и его спутники не защелкнули механические дверные замки, в любом случае печальный итог.
Излишне говорить, что найти Amphicar на дне искусственного озера было детской забавой, особенно с помощью эхолота. Затем команда приняла решение послать вниз водолаза, чтобы определить, в каком состоянии находится автомобиль. На дне озера видимость была нулевая. Ил был такой густой, что машину можно было только нащупать.
С грехом пополам, Amphicar удалось поднять на сушу с помощью поплавковых устройств и отбуксировать к тому самому причалу, с которого он съехал в 1985 году!
С грехом пополам, Amphicar удалось поднять на сушу с помощью поплавковых устройств и отбуксировать к тому самому причалу, с которого он съехал в 1985 году!
Удивительно, но за все время погружения колеса не сдулись, а в бардачке все так же лежал кошелек владельца. Представляете из каких материалов раньше делали автомобили, что даже спустя столько лет нахождения под водой, лакокрасочное покрытие все еще выглядит хорошо, а хром начинает блестеть, стоит его только протереть.
Чудеса, тут новые машины спустя несколько месяцев эксплуатации имеют существенные проблемы с хромом, которые дилер не хочет ремонтировать по гарантии.
Да и салон не сильно пострадал, хотя озерная грязь была густой, сиденья легко и быстро очистились, видимо специальный материал.
P.S. Есть Штаты, в которых придется каждый день платить штраф, если по вашей вине, что-то попало на дно озера или реки, до тех пор, пока не достанешь свой груз.
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