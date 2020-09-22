Как выглядит автомобиль, который пролежал на дне озера более 30 лет?

Ну и пора епрейти к главному герою, Amphicar - четырехместная амфибия, которую производили в Германии. И даже больше того, это вообще единственный водоплавающий автомобиль, который производился серийно и стоял на конвейере.



Большая часть машин сразу отправлялась в США, так как вы же наверняка знаете, что там был и до сих пор остается один крупнейших автомобильных рынков в мире!



За 7 лет производства было произведено около 4.000 автомобилей, получается в день собирали 1 машину и начинали другую, но из-за высокой стоимости автомобиля и сложностей с получением удостоверения судоводителя маломерного судна, спроса на их продукцию не было. В итоге компания разорилась.



Привод только задний, передние колеса для рулежки, как на суше, так и в воде.