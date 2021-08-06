Уверенный выезд на главную дорогу. Решительно и бескомпромиссно!

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Столкновение минивэна и фургона в Подмосковье. Водителю автомобиля с регистратором очень повезло!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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Но - это же значит, что надо было тапку тормоза в ПОЛ, сцуко. И медленно ехать пока не понял, че на главной происходит.
ППц дебил.