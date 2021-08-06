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Уверенный выезд на главную дорогу. Решительно и бескомпромиссно!

Уверенный выезд на главную дорогу. Решительно и бескомпромиссно! (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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Столкновение минивэна и фургона в Подмосковье. Водителю автомобиля с регистратором очень повезло!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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7  комментариев
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16k
Денис 52 минуты назад
не, ну понятно, что из-за фуры ему не виден выезд был.
Но - это же значит, что надо было тапку тормоза в ПОЛ, сцуко. И медленно ехать пока не понял, че на главной происходит.
ППц дебил.
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63k
Viktor 48 минут назад
Всегда боялся таких дебилов! Не больше как месяц такой же выскочил, еле увернулся! Не поленился, развернулся и догнал. Сидит старый хрен с бабкой, чуть живые от страха - а, покрутил пальцем у виска и уехал!
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29k
Головасыр коричнештанник 50 минут назад
жаль смайлика с оленем нету, я б его обязательно тут оставил
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Johnny

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