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Авария дня. В Омске в ДТП с фурой пострадала пенсионерка

Авария дня. В Омске в ДТП с фурой пострадала пенсионерка (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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На нерегулируемом перекререстке улиц 20 лет РККА и 20-я Линия 64-летний водитель «Пежо» не уступил дорогу и столкнулся с фурой. После удара легковой автомобиль отбросило на стоящий кроссовер «Хендай».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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2k
boom 3 часа назад
Справа не помеха, а помещище!
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Johnny

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