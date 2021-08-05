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На нерегулируемом перекререстке улиц 20 лет РККА и 20-я Линия 64-летний водитель «Пежо» не уступил дорогу и столкнулся с фурой. После удара легковой автомобиль отбросило на стоящий кроссовер «Хендай».
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