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На проспекте Королева в Омске 28-летняя женщина за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander проехала на красный сигнал светофора и протаранила внедорожник Lexus.
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Видео опубликовано Управлением МВД России по Омской области
За медицинской помощью обратились водитель «Лексуса», мужчина 1986 г.р., и пассажирка «Митсубиси» - девушка 2004 г.р.
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