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Авария дня. Пьяная, без прав, на "красный"

Авария дня. Пьяная, без прав, на "красный" (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   на красный   пьяный за рулем   
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На проспекте Королева в Омске 28-летняя женщина за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander проехала на красный сигнал светофора и протаранила внедорожник Lexus.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   на красный   пьяный за рулем   
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4  комментария
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Заряд бодрости 2 часа назад
опять это пресловутое автоледи

автомразь, автолядь и другие определения более уместны
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63k
Viktor Час назад
Как там было в анекдоте - пьяная, без прав, на красный, без техосмотра, по встречной полосе, на угнанной машине ...
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Johnny

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