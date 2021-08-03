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На трассе в Дивеевском районе 54-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с крузовиком ГАЗ. В результате ДТП погибли трое пассажиров кроссовера.
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Погибли три пассажира Mitsubishi. Водитель кроссовера с тяжелыми травмами госпитализирована. Также в больницу доставлена 18-летняя девушка. Водитель грузовика получил легкие травмы.
Погибшие и пострадавшие были паломниками, они ехали из Саранска в Дивеевский монастырь.
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Уснула или в телефон залипла
В.Высоцкий.
Я тоже думал, что всегда могу контролировать ситуацию и не усну за рулём ... Ошибался.
Хорошо, что легко отделался.