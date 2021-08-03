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Авария дня. Страшное лобовое столкновение в Нижегородской области

Авария дня. Страшное лобовое столкновение в Нижегородской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 августа 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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На трассе в Дивеевском районе 54-летняя женщина за рулем Mitsubishi Outlander выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с крузовиком ГАЗ. В результате ДТП погибли трое пассажиров кроссовера.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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13  комментариев
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Denis Fedotov Час назад
Причем грузовик четко виден еще до начала обгона, или это не был обгон?
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1k
ddp 5 минут назад
Постоянно вижу водителей, залипающих в телефоне. Чаще это женщины. Но это ерунда по сравнению с тем, как они на ходу умудряются с головой рыться в своей сумочке, которая лежит посередине на полу заднего ряда.
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Hunde Beißer2 44 минуты назад
В гости к богу,не бывает опозданий....
В.Высоцкий.
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1k
Hallo FreeSpace 53 минуты назад
очень похоже что заснула ... и походу разбудили не вовремя , луче уж с дороги бы улетела .
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1k
AndreyOnovamnado 58 минут назад
Либо уснула, либо в телефоне залипла. А пассажиры были явно не пристёгнуты, иначе бы выжили.
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21k
Inter Час назад
а чего не ушли обратно в полосу то, времени вагон был?? дождались поворота и пошли, грузовик видно было даже перед перестроением на встречку, перед автобусом, чем думали то??
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22k
Ваня Час назад
сколько раз я себе задавал вопрос - как так можно ездить?!!
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