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Команда McLaren F1 показывает, как подготавливается место для пит-стопа перед Гран-при

Команда McLaren F1 показывает, как подготавливается место для пит-стопа перед Гран-при (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   авто   автомир   автомобили   автоспорт   гонки   пит-стоп   формула 1   
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Пит-стоп Формулы 1 почти балетный по своей точности и координации, часто для замены колес требуется всего две секунды. Но чтобы добиться такой скорости, команде нужно проделать большую подготовительную работу.

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Метки: McLaren   авто   автомир   автомобили   автоспорт   гонки   пит-стоп   формула 1   
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