Команда McLaren F1 показывает, как подготавливается место для пит-стопа перед Гран-при

Пит-стоп Формулы 1 почти балетный по своей точности и координации, часто для замены колес требуется всего две секунды. Но чтобы добиться такой скорости, команде нужно проделать большую подготовительную работу.

0 Источник: Команда McLaren F1 только что поделилась видео, в котором показано, как команда готовит свой пит-бокс перед уик-эндом Гран-при.