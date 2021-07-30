Команда McLaren F1 показывает, как подготавливается место для пит-стопа перед Гран-при

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Пит-стоп Формулы 1 почти балетный по своей точности и координации, часто для замены колес требуется всего две секунды. Но чтобы добиться такой скорости, команде нужно проделать большую подготовительную работу.
Команда McLaren F1 только что поделилась видео, в котором показано, как команда готовит свой пит-бокс перед уик-эндом Гран-при.
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