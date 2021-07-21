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Конфликт с кавказцами на дороге в Санкт-Петербурге

Конфликт с кавказцами на дороге в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   подрезал   
933
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У автомобилиста из Петербурга произошел дорожный конфликт с наглыми кавказцами на "Солярисе". Увидев, что бородачи собиратся нападать толпой, автор ролика предпочел уехать.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   подрезал   
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5k
Мистер Фикс Час назад
Они ведут себя так, потому что мы позволяем
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441
a5082255 10 минут назад
- Пошел ты на х....
- А что Вы мне тыкаете ))
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16k
Александр 16 минут назад
Автор не сильно обогнал в развитии своих оппонентов, точно также громко орет как обезьяна, а выхлопа ноль.

Либо пропори бочину и оформляй ДТП, либо засунь себе средний палец в зад, раз только в интернете можешь их овцетрахами называть. Ну типа, накалять обстановку, не имея возможности\желания\силы\интеллекта\харизмы отстоять свою точку зрения, тогда и не отсвечивай.

Вот они не зассали и вышли одни на поговорить...
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−14
__ Полчаса назад
путинабад !
электорат фюрера нарисовался ...
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5k
Ya Полчаса назад
Рассказ о стадных(гордых,красивых и немного говорящих) животных в городе.
Наверно торопились на работу
а их задержали, вот и недовольны.
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7k
Doctor_Lector 47 минут назад
Я бы газу дал сразу, как только вылезать начали.
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34k
Антон 48 минут назад
Осло*бы понимают только когда их бьют и чем сильнее тем лучше понимают.
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9k
Kostick 56 минут назад
не так и дорого стоит бонус к осаго, когда она сработает при отсутствии полиса у виновника. и лупить надо было долбоящера) причем со всей пролетарской ненавистью.
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34k
Alex Час назад
Обезьянки как обычно, толпой на одного
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27
feden Alex 37 минут назад
не важно как, но они добиваются своего
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Выродки !!! Все тюрьмы ими заполонены и все лезут и лезут.
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15k
Maks Es Час назад
А чё свалил то?
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13k
Александр Час назад
И чё? Выставил себя мамкиным жалобщиком... Где достойный ответ понаехавшим овце.бам?
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1k
Lovels Travel Час назад
На газ нажать надо было, когда двери открывали и вылезали )
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757
Злодей 2 часа назад
Автор,если уж держишь марку борцов с овцеЁбами, так держи до конца
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