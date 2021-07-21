Конфликт с кавказцами на дороге в Санкт-Петербурге

Автор ролика пишет: "Ехал домой с работы, вместе с чёрной Камрюхой в потоке (на видео за мною + на 00:36 мимо проехала). Так же с нами в потоке был бежевый Солярис, который вёл себя по-хамски - перестраивался из ряда в ряд постоянно, не пропуская попутный авто. Там сидел водитель кавказец со своими братками и беседовал по мобиле, вел одной рукой. После того как он второй раз чуть не протаранил Камрюху, водитель Камри начал на них ругаться и сигналить, а кавказцы сигналить в ответ. Всё это я наблюдал в стекло заднего вида и не смог остаться в стороне. Овце*бы увидели что я ругаюсь и стали показывать средние пальцы. А получив средний палец в ответ, начали выяснять отношения прямо на дороге."