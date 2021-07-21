Конфликт с кавказцами на дороге в Санкт-Петербурге

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У автомобилиста из Петербурга произошел дорожный конфликт с наглыми кавказцами на "Солярисе". Увидев, что бородачи собиратся нападать толпой, автор ролика предпочел уехать.
Автор ролика пишет: "Ехал домой с работы, вместе с чёрной Камрюхой в потоке (на видео за мною + на 00:36 мимо проехала). Так же с нами в потоке был бежевый Солярис, который вёл себя по-хамски - перестраивался из ряда в ряд постоянно, не пропуская попутный авто. Там сидел водитель кавказец со своими братками и беседовал по мобиле, вел одной рукой. После того как он второй раз чуть не протаранил Камрюху, водитель Камри начал на них ругаться и сигналить, а кавказцы сигналить в ответ. Всё это я наблюдал в стекло заднего вида и не смог остаться в стороне. Овце*бы увидели что я ругаюсь и стали показывать средние пальцы. А получив средний палец в ответ, начали выяснять отношения прямо на дороге."
Присутствует ненормативная лексика!
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- А что Вы мне тыкаете ))
Либо пропори бочину и оформляй ДТП, либо засунь себе средний палец в зад, раз только в интернете можешь их овцетрахами называть. Ну типа, накалять обстановку, не имея возможности\желания\силы\интеллекта\харизмы отстоять свою точку зрения, тогда и не отсвечивай.
Вот они не зассали и вышли одни на поговорить...
электорат фюрера нарисовался ...
Наверно торопились на работу а их задержали, вот и недовольны.