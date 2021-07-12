Пьяный автомобилист спровоцировал ДТП, пытаясь совершить опасный обгон в Подмосковье

В Солнечногорском районе на Пятницком шоссе водитель кроссовера Toyota RAV4 устроил аварию при попытке обогнать несколько транспортных средств в повороте. Мужчина оказался сильно пьян и после ДТП вел себя агрессивно, бросался на людей и угрожал ножом.

0 Супруга одного из пострадавших водителей просит очевидцев помочь найти запись с видеорегистратора:



"Здравствуйте! Хочу попросить о помощи! Мой муж 05.07 ехал на работу по Пятницкому шоссе на работу в сторону Трусово. Где-то в районе 23-24 км ему навстречу выехала такая же машина Тойота РАФ 4 через сплошную навстречу обгоняя на повороте примерно пять машин. Благодаря опыту моего мужа все остались живы. Мой муж отделался легким испугом но был госпитализирован в Солнечногорскую больницу с множественными ушибами и сотрясением головного мозга. Машина разбита. Виновник находился в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения. Когда я прибыла на место забрать машину он кидался на меня с угрозами , что убьёт и закопает меня и мою семью и другой нецензурной бранью. У него был нож он с ним начал кидаться на всех очевидцев , ударил кулаком в челюсть. Сейчас пытается уйти от ответсвенности! Нападал на меня. Сотрудники ГИБДД вообще не реагировали никак на его поведение . Сразу стало понятно что чей-то сын. Очень прошу разместить объявление может кто-то проезжавший снял на видео регистратор происходящее!!! Авария произошла 5.07 в районе 9.10 утра. Была огромная пробка! Спасибо огромное!"



Судя по опубликованному видео, мужчина правда был сильно пьян и находился в приподнятом настроении. ×