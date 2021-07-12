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Пьяный автомобилист спровоцировал ДТП, пытаясь совершить опасный обгон в Подмосковье

Пьяный автомобилист спровоцировал ДТП, пытаясь совершить опасный обгон в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 08:34
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   авто   автомир   автомобили   автохам   дтп   пьяный водитель   пьяный за рулем   
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В Солнечногорском районе на Пятницком шоссе водитель кроссовера Toyota RAV4 устроил аварию при попытке обогнать несколько транспортных средств в повороте. Мужчина оказался сильно пьян и после ДТП вел себя агрессивно, бросался на людей и угрожал ножом.

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Метки: Toyota   авто   автомир   автомобили   автохам   дтп   пьяный водитель   пьяный за рулем   
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1  комментарий
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Игорь 9 минут назад
"Сразу стало понятно что чей-то сын."
============
Ну да, это обычно сразу становится понятно.
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