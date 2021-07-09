Девушка попала под колеса легковушки в Санкт-Петербурге

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В Выборгском районе Петербурга на 2-м Муринском проспекте водитель автомобиля Kia Soul сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.
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