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Девушка попала под колеса легковушки в Санкт-Петербурге

Девушка попала под колеса легковушки в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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В Выборгском районе Петербурга на 2-м Муринском проспекте водитель автомобиля Kia Soul сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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11  комментариев
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10k
Nikita 2 часа назад
Да, а переходе сбили... НО! Ну убедись, что тебя видят! Хрен@вая ситуация, солнце, судя по теням, светит прямо в лицо водителям... не видно ни рожна... Это ещё при том, что асфальт сухой...
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Ном-Номыч Час назад
Она киборг, вообще по сторонам не палит. Или она из тех, которым все должны?
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satra Час назад
А по трамвайным путям можно ездить?
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Taximaxi 2 часа назад
Он права даже не покупал. Он их сам нарисовал.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вот о чём он думал, когда на переходе резко остановились две тачки справа? Как обогнать всех по встречке, куда он, похоже, и намылился?
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