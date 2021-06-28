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Женщины не поделили дорогу и устроили драку

Женщины не поделили дорогу и устроили драку (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 10:32
Сообщество : Автомир
Метки: автоледи   видео   девушки   драка   женщина за урлем   не поделили дорогу   фото   
935
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В Ростове-на-Дону две женщины не смогли разъехаться на узкой дороге. Владелица красного автомобиля вышла на дорогу и начала скандалить. Надо сказать, что возможность объезда была у обоих.

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Метки: автоледи   видео   девушки   драка   женщина за урлем   не поделили дорогу   фото   
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23  комментария
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Если бы был на красном авто, то уступил дорогу. если на синем, т.к. женщин бить нельзя, залил бы ее из баллона газом.
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30k
Azesh 6 секунд назад
дал бы дорогу дураку и поехал спокойно дальше.
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5k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Борьба была равна.
Боролись два говна.
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1k
Viktor 7 минут назад
Однако, руководствуясь пунктами 17.3 и 17.4 ПДД, водитель, покидающий жилую зону должен уступить дорогу всем остальным участникам движения

Что за дебилизм , а если там тупик , в трехлитровую банку налей 5 литров .
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21k
Inter 21 минуту назад
"Надо сказать, что возможность объезда была у обоих."-это как?? Из видео ничего не понятно, кто поступил нехорошо, но все равно, можно было синенькой аккуратно на бордюр заехать, он маленький!!
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6k
Дарья 23 минуты назад
Женщины тут не при чем, не разжигайте. Полно роликов, где автосэры устраивают точно такое же.
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2k
Дмитрий 23 минуты назад
Синяя ни кому ни чего не должна. На её полосе движения препятствий нет. Уступать должна "красная". Всё это по факту, т.е. то что видим на картинке. А так, да. Бабы дуры.
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482
Autumn2015 Дмитрий 11 минут назад
И мужик дура частенько бывает, автохам называется. У меня под окнами бульвар, так такой персонаж часа два ночью катался вокруг него по кругу с колонками на максимум, взревывая и стреляя выхлопами - купил джигит рыдван, днём видно побоялся выезжать((((
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33k
Alex Полчаса назад
Бабы дуры
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8k
GRuslan Полчаса назад
Может хватит называть животных за рулём автоледи. Какие это нахрен леди, леди кончились как только самки оказались под крылом государства и начали качать права что им все должны. Особи не могут пользоваться свободой, ими надо управлять, и пока будет продолжаться гнобление мужчин законами против них, не будет у нас больше леди. Конечно исключений много, но в глобальном масштабе это просто животные, которые хотят все и не хотят ничего делать.
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28k
Acu900 37 минут назад
Синяя могла бы колесами на бордюр заехать и так бы разминулись. Тоже не совсем по правилам, но хоть так можно было бы конфликта избежать , тем более более бордюр не высокий. Хотя кому я говорю, быть немножко вежливым на дороге религия не позволяет...
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1k
Евгений Кондратьев 42 минуты назад
Судью на мыло!
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6k
кот базилий 44 минуты назад
Какой тут спор? В ПДД четко прописаны правила разьезда.Но для быдла правила не писаны, у быдла "понятия".
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482
Autumn2015 Alex 9 минут назад
Недавно один такой на местном форуме качал свои права -у кого авто круче, у того и прав больше, а пешеходы вообще должны передвигаться перебежками!
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878
Электрик 50 минут назад
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11k
Евгений 54 минуты назад
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Есть бабы на российских дорогах
их ласково автоледями зовут
машину на ходу остановит
и водиле яйца оторвет.
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10k
Енот Полиграфович 57 минут назад
...у машины в красном сторона закрыта припаркованными машинами, обычно тут машины и пропускают встречных, так как сторона синей и ее направление свободное. Ну тут ни уважения к окружающим, только хамство и чванство типичной хабалки...пиз...ть бабешку западло но и получать от нее еще позорнее, трезвительного леща, что бы вспомнила что она все таки женщина.
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26k
Jackson-Motor 59 минут назад
Можно было ставки организовать. З раунда по 5 минут.
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13k
Роман Час назад
Автоледи, блин
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