Женщины не поделили дорогу и устроили драку

В Ростове-на-Дону две женщины не смогли разъехаться на узкой дороге. Владелица красного автомобиля вышла на дорогу и начала скандалить. Надо сказать, что возможность объезда была у обоих.
В России уже давно существует миф, что женщины за рулём - как обезьяна с гранатой. Конечно, есть и нормальные водители женского пола, но вот такие, как на ролике, постоянно позорят других женщин.
В Ростове-на-Дону две автоледи встретились на узкой дороге. Справа были припаркованы автомобили и для проезда была доступна лишь одна полоса.
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Женщины не смогли договориться и устроили на дороге разборки Первая начала драку автоледи из красной машины. Она подошла к другой участнице движения. В синем автомобиле был ребёнок, которому пришлось наблюдать за конфликтом. Женщин пришлось разнимать случайному прохожему.
В комментариях разразился спор, кто же должен пропустить. Пришли к выводу, что синий автомобиль ехал по своей полосе, а у красного на полосе препятствие. Женщина, устроившая скандал должна была уступить.
Однако, руководствуясь пунктами 17.3 и 17.4 ПДД, водитель, покидающий жилую зону должен уступить дорогу всем остальным участникам движения. Вот только на ролике непонятно, кто покидает жилую зону.
А как бы вы поступили в этой ситуации?
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Боролись два говна.
Что за дебилизм , а если там тупик , в трехлитровую банку налей 5 литров .
их ласково автоледями зовут
машину на ходу остановит
и водиле яйца оторвет.