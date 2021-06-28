Женщины не поделили дорогу и устроили драку

В России уже давно существует миф, что женщины за рулём - как обезьяна с гранатой. Конечно, есть и нормальные водители женского пола, но вот такие, как на ролике, постоянно позорят других женщин.

В Ростове-на-Дону две автоледи встретились на узкой дороге. Справа были припаркованы автомобили и для проезда была доступна лишь одна полоса.