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Авария дня. УАЗ не уступил

Авария дня. УАЗ не уступил (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   уаз   
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УАЗ при повороте не уступил дорогу кроссоверу Hyundai, который отскочил на выезжавший со второстепенной дороги минифургончик.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   уаз   
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нда... Боковой удар. УАЗ - помятые дверки. Hyundai - в хлам. Наш УАЗ - самый крепкий УАЗ в мире!
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13k
Booka1a 2 часа назад
Всё меньше и меньше остается на дорогах страны этих неказистых москвичей 412, запорожцев и других старых, но милых нашему сердцу автомобильчиков.
и вот мы видим уникальные кадры нападения хищного, но, к счастью, не очень габаритного корейца на редкого представителя советских авто - буханку. довольно сильный удар мордой с разбега мог бы стоить жизни более мелкому представителю автофауны, такому, как таврия или запорожец, но буханка довольно легко амортизирует удар и гордо уходит от дальнейшей схватки. будем надеяться, что рукастые автомеханики быстро приведут её в порядок и очередной представитель советского автопрома не останется доживать век в гараже.
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