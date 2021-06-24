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УАЗ при повороте не уступил дорогу кроссоверу Hyundai, который отскочил на выезжавший со второстепенной дороги минифургончик.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп не уступил уаз
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и вот мы видим уникальные кадры нападения хищного, но, к счастью, не очень габаритного корейца на редкого представителя советских авто - буханку. довольно сильный удар мордой с разбега мог бы стоить жизни более мелкому представителю автофауны, такому, как таврия или запорожец, но буханка довольно легко амортизирует удар и гордо уходит от дальнейшей схватки. будем надеяться, что рукастые автомеханики быстро приведут её в порядок и очередной представитель советского автопрома не останется доживать век в гараже.