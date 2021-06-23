В Краснодарском крае «Оку» завалили на бок

301
1
1
Мужчина за рулем белого кроссовера Honda не успел среагировать и протаранил «Оку», водитель которой остановился на желтый сигнал светофора.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Форд протаранил Мерседес на ЗСД в Петербурге
- Авария дня. Смертельное столкновение «Оки» с Suzuki
- Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге
- Авария дня. «Фокус» сбил мотоциклиста
- В Калининградской области водитель самосвала проспал торможение и завалился на бок
13
Понравилось13
Новости партнёров
Да еще с только одним стопарем, причем, хреново работающим.