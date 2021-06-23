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В Краснодарском крае «Оку» завалили на бок

В Краснодарском крае «Оку» завалили на бок (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   ока   проспал торможение   
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Мужчина за рулем белого кроссовера Honda не успел среагировать и протаранил «Оку», водитель которой остановился на желтый сигнал светофора.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   ока   проспал торможение   
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Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Океец, конечно, тот еще красавец - вдруг решил тормознуть на желтый за стоп-линией.
Да еще с только одним стопарем, причем, хреново работающим.
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Johnny

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