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Преступление и "наказание"

Преступление и "наказание" (3 фото)

Автор:
19 июня 2021 17:17
Метки: Мерзоев   авария   азеры   беспредел   диаспоры   дтп   мажоры   пермь   
13006
3
Гуманный многонациональный суд Перми изменил наказание 17 летнему азербайджанскому мажору Адилу Мирзоеву, который в прошлом году насмерть сбил девушку на отцовском Lexus.
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре

Источник:

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Метки: Мерзоев   авария   азеры   беспредел   диаспоры   дтп   мажоры   пермь   
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184  комментария
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33k
Антон 13 часов назад
Очень надеюсь что это животное недолго будет ходить по земле.
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293
Velziavul Necronomikonoff 14 минут назад
Судью на мыло, реально...
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183k
BEAR Полчаса назад
Ну он же не Ефремов, в проекте "Гражданин и поэт " не засветился.
Интересно, сколько азербайджанские родственники этого этого жирного мажорчика занесли судье ?
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3k
Арт 48 минут назад
Во первых - это ж каким долбо*бом был судья - дать такой ущербный срок вонючей чурке, который, на секундочку, сбил насмерть девушку на красный свет, ещё и без прав! Во вторых - какого х*я ему сменили наказание!!!! С*ка, гуманный суд!! 20 лет на*уй строгача, в карьер куда-то!!!!
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10k
Alex Час назад
Когда уже в России появится русская диаспора, которая будет диктовать условия проживания на своей земле диаспорам-гостям, как и положено титульной нации страны?
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812
Электрик Час назад
Отец погибшей девушки жив?
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24k
Владимир Час назад
Пуйло со своей шоболой страну обезьянам сдал, одни диаспоры вокруг а не закон.
Продолжайте не ходить на выборы, стабильность же.
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9k
Максим 2 часа назад
Ну и как тут быть толерантным? Я уже не помню ни одного нормального кавказца. Я ни помню ни одного нормального, непродажного россиянина на высокой должности...
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3k
Петр 2 часа назад
1,5 года это 18 месяцев... за убийство по сути???
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Если среди родни есть мужики, экспансивная пуля не идентифицируется. Гильзу нужно забрать.
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23k
Сергей Алексеевич 4 часа назад
Ой дождутся, кранты всем нерусским настанет когда русские вскипят, и уже не важно будет какой ты нерусский - армянин, азер, чечен, даг, просто узбек, хороший или плохой, резать будут всех без разбору, пусть не обижаются, если сами не хотят выпилить среди своей отары говнюков, то попадут под раздачу.
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3k
aleksander 5 часов назад
Странно
Либерала Ефремова закрыли за подобное.
Этот азер видимо по-любому не любит либералов, демократию, весь остальной загнивающий мир
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924
Андрей Филиппов 5 часов назад
А отец в деле не фигурирует за передачу руля?
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451
Андрей Александрович 5 часов назад
Русских девушек ещё много, а вот парасёночек такой, он один,любимый наш)
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451
Андрей Александрович 5 часов назад
Царства небесного, девушки!
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451
Андрей Александрович 5 часов назад
голосуй за Единую Россию и поддерживайте нашу власть!
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6k
Виталий 5 часов назад
Российский суд самый неподкупный суд в мире! А азербайджанцы самые законопослушные граждане России которым никогда не приходит даже в голову дать кому то на лапу.
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99
Vadim Balabanov 5 часов назад
Как же это все надоело...
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26k
Молчун 6 часов назад
Есть подсайт "Политическая солянка". Там Курбского в унитазе купают. И отвечать этому чмо там западлО. И вы так же делайте. Этот индивид спецом на ваших минусах зарабатывает. Кто умный - промолчит, а кто не догоняет - отвечайте и минусы ставьте. Ему это только и нужно.
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231
阿鋒 Молчун 58 минут назад
Я, наоборот, на этом педерасте плюсов набрал))) а так - да. Это тот ещё гнида-тролль кастрюлеидейный :)))
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−37
Князь Курбский 6 часов назад
Скажу. На площади Джохара Дудаева
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11k
info-kozirev 6 часов назад
Вот сколько раз говорил,нельзя быть с животными кавказа слишком добрым,они доброту за слабость воспринимают,девчонка убита,она уже не станет ни женой ни матерью,а черножопый гондон жив и до сих пор коптит небо,давно пора вспомнить старые обычаи нашего народа,кровь за кровь,этот мелкий утырок жить не должен,забрал чужую жизнь,расплатись своей (забрал ведь не в бою,защищая свою жизнь,а просто потому,что тупой мудак,не умеющий ездить),что дальше ипанное правительство намерено делать,повесить рабский ошейник русским,что б не приведи Создатель,не обидели кого из зверьков?Допрыгаются мля,и зверье с кавказа и козлы в Правительстве (с попустительства которого они тут беспределят,и те и эти рядом висеть будут)
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−37
Князь Курбский 7 часов назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
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473
Сергей Spb Князь Курбский 6 часов назад
Протасевича забыл.
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перехожу в седьмой класс
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