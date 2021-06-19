Напомним, что смертельная авария произошла 6 мая прошлого года. 23-летняя Мария Крохалева переходила дорогу на зеленый свет, но ее сбил дорогой внедорожник, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. За рулем автомобиля находился ̶А̶д̶и̶л̶а̶ ̶М̶и̶р̶з̶о̶е̶в̶ Мудила Мерзоев, на момент ДТП ему было 17 лет и у него не было водительских прав. Первое, что сделал этот малолетницй убийца, начал скручивать номера, чтобы попытаться скрыть следы преступления.



На суде, сторона азербайджанцев действовала максимально цинично, пытались разыгрывать национальную карту, будто общество к ним строго, потому что они не русские, а не из-за убийства. Довели мать убитой девушки до слёз. В итоге, сначала Индустриальный районный суд приговорил сопляка к двум годам лишения свободы условно. Но после общественного резонанса прокуратура и родственники погибшей подали апелляцию на решение суда. 18 сентября прошлого года Пермский краевой суд отменил приговор и назначил виновному реальный срок — 1,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. В марте 2021 года Мирзоев подал на УДО, однако суд отказал ему. В мае стало известно, что суд отказался переводить виновного в исправительную колонию общего режима. После этого адвокат Мирзоева подал ходатайство о замене наказания.

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