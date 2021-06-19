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Гуманный многонациональный суд Перми изменил наказание 17 летнему азербайджанскому мажору Адилу Мирзоеву, который в прошлом году насмерть сбил девушку на отцовском Lexus.
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре
запомните эту рожу
Гуманный многонациональный суд Перми изменил наказание 17 летнему азербайджанскому мажору Адилу Мирзоеву, который в прошлом году насмерть сбил девушку на отцовском Lexus.
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре
В исправительной колонии этому щекастому мажору находится было некомфортно, поэтому суд решил изменить оставшиеся семь месяцев заключения на ограничение свободы. В этот период виновник смертельного ДТП будет жить дома в роскоши и "работать" администратором торгового зала у своего дяди.
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре
В исправительной колонии этому щекастому мажору находится было некомфортно, поэтому суд решил изменить оставшиеся семь месяцев заключения на ограничение свободы. В этот период виновник смертельного ДТП будет жить дома в роскоши и "работать" администратором торгового зала у своего дяди.
Напомним, что смертельная авария произошла 6 мая прошлого года. 23-летняя Мария Крохалева переходила дорогу на зеленый свет, но ее сбил дорогой внедорожник, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. За рулем автомобиля находился ̶А̶д̶и̶л̶а̶ ̶М̶и̶р̶з̶о̶е̶в̶ Мудила Мерзоев, на момент ДТП ему было 17 лет и у него не было водительских прав. Первое, что сделал этот малолетницй убийца, начал скручивать номера, чтобы попытаться скрыть следы преступления.
На суде, сторона азербайджанцев действовала максимально цинично, пытались разыгрывать национальную карту, будто общество к ним строго, потому что они не русские, а не из-за убийства. Довели мать убитой девушки до слёз. В итоге, сначала Индустриальный районный суд приговорил сопляка к двум годам лишения свободы условно. Но после общественного резонанса прокуратура и родственники погибшей подали апелляцию на решение суда. 18 сентября прошлого года Пермский краевой суд отменил приговор и назначил виновному реальный срок — 1,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. В марте 2021 года Мирзоев подал на УДО, однако суд отказал ему. В мае стало известно, что суд отказался переводить виновного в исправительную колонию общего режима. После этого адвокат Мирзоева подал ходатайство о замене наказания.
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре
На суде, сторона азербайджанцев действовала максимально цинично, пытались разыгрывать национальную карту, будто общество к ним строго, потому что они не русские, а не из-за убийства. Довели мать убитой девушки до слёз. В итоге, сначала Индустриальный районный суд приговорил сопляка к двум годам лишения свободы условно. Но после общественного резонанса прокуратура и родственники погибшей подали апелляцию на решение суда. 18 сентября прошлого года Пермский краевой суд отменил приговор и назначил виновному реальный срок — 1,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. В марте 2021 года Мирзоев подал на УДО, однако суд отказал ему. В мае стало известно, что суд отказался переводить виновного в исправительную колонию общего режима. После этого адвокат Мирзоева подал ходатайство о замене наказания.
"Рафик виновен", но отбывать наказание будет у дяди в торговом центре
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Интересно, сколько азербайджанские родственники этого этого жирного мажорчика занесли судье ?
Продолжайте не ходить на выборы, стабильность же.
Либерала Ефремова закрыли за подобное.
Этот азер видимо по-любому не любит либералов, демократию, весь остальной загнивающий мир
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ