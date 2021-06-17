Автомобилистка потеряла сознание после ДТП в Петербурге

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На пересечении 2-го Муринского проспекта и улицы Орбели женщина на Daewoo Matiz поворачивала налево со среднего ряда и стокнулась с Hyundai Solaris. Выйдя из автомобиля, виновница потеряла сознание и упала на асфальт.
На опубликованном фото видно, что женщина вскоре пришла в себя и уже стояла у своей машины.
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Метки: matiz аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем
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Тут порой просто с корточек встаешь и "мультики смотришь" на пару секунд.
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