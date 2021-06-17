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Автомобилистка потеряла сознание после ДТП в Петербурге

Автомобилистка потеряла сознание после ДТП в Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 13:54
Сообщество : Аварии
Метки: matiz   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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На пересечении 2-го Муринского проспекта и улицы Орбели женщина на Daewoo Matiz поворачивала налево со среднего ряда и стокнулась с Hyundai Solaris. Выйдя из автомобиля, виновница потеряла сознание и упала на асфальт.

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Метки: matiz   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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1k
satra Полчаса назад
Достаточно серьезный боковой удар, плюс далеко не "нежный" возраст, плюс стресс.
Тут порой просто с корточек встаешь и "мультики смотришь" на пару секунд.
Не думаю, что тут "театр". Да и зачем.
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20k
Matrosskin Полчаса назад
Пздт как сивый мерин - так не падают бессознательно: она сгибает колени аккуратно, заваливается на жопу, дальше на спину расставив руки в конце и аккуратно кладёт голову. В реальности человек либо как сноп падает одновременно все мышцы расслабляя ( к сожалению - чаще всего с ударом головой) либо начинает заваливаться как пьяный и пытается удержатся - за ту же машину например при потере координации.
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−2
Meri Poppins Ufa 53 минуты назад
Зря не верите. Это бывает, и частенько. Шок, в жар бросает, давление скачет - и обморок...
Обычное дело, сотни случаев: в литературе 18-19 веков...
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16k
Егор Час назад
Это она еще цену за ремонт не видела...
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31k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Хорошо лежит.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
ага потеряла сознание ,что то я ей не верю
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