FISHKINET
Сообщество Аварии 4460 постов • 462 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Столкновение с переворотом

Авария дня. Столкновение с переворотом (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
386
1
1
В селе Русская Поляна Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель кроссовера Кутфгде не уступил дорогу автомобилю Chevrolet.
Предыдущая часть

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Григорий 3 часа назад
Ушастик-реношка теперь Кутфгде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
62k
Viktor 10 секунд назад
Опачки, пока я спал новый кроссовер выпустили - Кутфгде!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
кот базилий 5 минут назад
Не для того он жип купил , чтоб дорогу уступать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Кондратьев Час назад
Абыр, абыр, абырвалг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео) Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео) Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку Авария дня. Не глядя на знаки Авария дня. Не глядя на знаки Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1766100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры
2
77
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Губерниев обратился к Бузовой после скандала в прямом эфире
0
42
Губерниев обратился к Бузовой после скандала в прямом эфире
Бразильская модель встаёт в 4 утра на тренировку, чтобы накачать самую большую попу в мире
0
22
Бразильская модель встаёт в 4 утра на тренировку, чтобы накачать самую большую попу в мире
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Правильно! Кого мы обманываем?
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#фотографии#сша#Россия#позитив#сатира#в мире#ретро
#интересно#картинки#подборка#кино#прикол#фильм#приколы#автомир#великобритания#футбол
#фото#животные#СССР#интересное#факты#автомобили#птицы#спорт#комментарии#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться