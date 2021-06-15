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В селе Русская Поляна Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель кроссовера Кутфгде не уступил дорогу автомобилю Chevrolet.
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Авторский пост
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