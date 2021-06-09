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Срочно развернуться любой ценой! Автомобилистка устроила ДТП в Московской области

Срочно развернуться любой ценой! Автомобилистка устроила ДТП в Московской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   разворот   
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В городском округе Мытищи Московской области автомобилистка на «Шкоде» устроила наиглупейшее ДТП, решив не глядя развренуться с обочины.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   разворот   
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9  комментариев
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52k
Нанук Паналык 57 минут назад
Курятник на колесах!
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Евгений 3 минуты назад
Что у неё в голове???
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27k
Кот Баюн 7 минут назад
Офца тупая, еще и детей ссобой возит...
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−71
v-50 9 минут назад
тупая пиз.да, курица бл.ять...
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Баба за рулем - горе в семье.
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13k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Как звезда на небе, ёмаё...все ее видят, а она - никого
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14k
Serg2001 37 минут назад
Репутация не страдает. Она только укрепляется...)
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564
Glassy 54 минуты назад
Пока можно "купить ездить" - такое будет повсеместно. А еще надо убрать осаго и каско и разрешить провоз автоматов в салоне. Первое время будет шутер ))), а потом тишина и порядок.
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Johnny

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