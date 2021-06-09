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Чтобы купить этот редкий Maybach 57S Xenatec Coupe, вам понадобится почти 1 миллион долларов

Чтобы купить этот редкий Maybach 57S Xenatec Coupe, вам понадобится почти 1 миллион долларов (9 фото)

Автор:
09 июня 2021 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   maybach   maybach 57s   автомир   автомобили   купе   найдено на ebay   
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Xenatec - немецкий производитель кузовов, который получил одобрение Daimler на создание Maybach 57S Coupe. Первоначальный план состоял в том, чтобы построить 100 автомобилей, но на деле производство прекратилось, когда было построено всего восемь единиц.
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Метки: #авто   maybach   maybach 57s   автомир   автомобили   купе   найдено на ebay   
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1  комментарий
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Паша Эмильевич Час назад
Всего восемь машин сделали? Это означает, что с каждым годом их стоимость будет увеличиваться и увеличиваться... Поэтому и цена данного экземпляра не кажется неадекватной... Вложение денег для того, у кого они есть.
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