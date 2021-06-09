351
9
Xenatec - немецкий производитель кузовов, который получил одобрение Daimler на создание Maybach 57S Coupe. Первоначальный план состоял в том, чтобы построить 100 автомобилей, но на деле производство прекратилось, когда было построено всего восемь единиц.
В Нидерландах в салоне Gallery Aaldering выставили на продажу очень редкий Maybach. Одно из восьми купе выпущенных ателье Xenatec. Этот экземпляр был изготовлен по заказу камерунского футболиста Самюэля Это’о в 2010 году.
Этот экземпляр окрашен в цвет Baltic Black, салон бело-черный. В интерьере присутствуют карбоновые вставки, аудиосистема Bose, два телефона и навигация, столики для пассажиров второго ряда и небольшой холодильник.
×
Под капотом 6.0-литровый V12 мощностью 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Привод — задний, коробка передач — 5-ступенчатый «автомат».
За купе с пробегом 13 500 километров просят 795,000 евро. Это примерно 75 250 000 руб. со всеми расходами на таможню и доставку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ
- Chevrolet Corvette, установивший рекорд скорости в 1988 году, выставлен на аукцион
- Эксклюзивный Maybach, который якобы делали для ливийского революционера, выставили на продажу
- Как новенький: отреставрированный Fiat Dino Coupe 1967 от Bertone
- Взгляните на универсал Mercedes-Benz с пробегом миллион с лишним километров, который сейчас можно купить
16
Понравилось16
Новости партнёров