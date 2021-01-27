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Эксклюзивный Maybach, который якобы делали для ливийского революционера, выставили на продажу

Эксклюзивный Maybach, который якобы делали для ливийского революционера, выставили на продажу (50 фото)

Автор:
27 января 2021 18:27
Сообщество : Автомир
Метки: maybach   maybach 57s   авто   автомобили. автомир   купе   муаммар каддафи   найдено на ebay   
1132
50
Уникальное купе Maybach 57S, построенное на заказ в 2011 году, выставлено на продажу в Нидерландах дилером Auto Leitner. Продавец утверждается, что заказчиком автомобиля был ливийский лидер Муаммар Каддафи. Надо признать, что многие пользователи сети скептически отнеслись к заявлению продавца.
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Метки: maybach   maybach 57s   авто   автомобили. автомир   купе   муаммар каддафи   найдено на ebay   
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Обычный Mercedes-Benz CL-класс с ара-тюнингом. )
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3k
au3 17 минут назад
Очень оригинально и удобно - лимузин без задних дверей. Хорошо, еще не через багажник залезать в него ....
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Whiskey Cola Час назад
Да [мат] он кому нужен 2011 года. Лучше за такие деньги новый Rolls купить
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1k
Павел Коваленко Час назад
за 88 лямов коляска со скрученным пробегом?)))))да не смешите, там и сиденье водилы и правое переднее и правое заднее сиденье растянуто, явно не 2300 км на нем проехали,у меня кожа на авто пошла я начал замечать где то на 70 тысячах.так что или фейк,или дешевый развод, рассчитанный на придурков
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1k
MrAnderson 2 часа назад
Я посмотрю на людей и как их весь пафос обрушиться когда они полезут на задние сиденья.... Данного авто
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
если б для революционера, была бы стойка для калашей
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5k
Горец Ю 3 часа назад
Крышка багажника на ужасных петлях....фу.
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Олег

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