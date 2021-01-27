Эксклюзивный Maybach, который якобы делали для ливийского революционера, выставили на продажу

Уникальное купе Maybach 57S, построенное на заказ в 2011 году, выставлено на продажу в Нидерландах дилером Auto Leitner. Продавец утверждается, что заказчиком автомобиля был ливийский лидер Муаммар Каддафи. Надо признать, что многие пользователи сети скептически отнеслись к заявлению продавца.
Глава Ливии во второй половине прошлого века и начале нынешнего разместил заказ на постройку купе Maybach 57S с особой отделкой в 2010 году, но, возможно, не успел забрать машину потому, что в октябре 2011-го был убит.
Купе отличается оригинальным цветовым решением кузова, интерьер отделан кожей светлых тонов. Пробег автомобиля на данный момент составляет 2300 километров.
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В комментариях к публикации о продаже, размещённой в социальных сетях, пользователи выражают сомнения как в факте принадлежности машины непосредственно Каддафи, так и в пробеге, указывая, к примеру, на состояние водительского сиденья.
Maybach 57S считался «заряженной» версией стандартного седана 57 и оснащался 612-сильным шестилитровым V12. Двухдверные версии Maybach 57S выпускались сторонними кузовными ателье. По некоторым оценкам, всего было собрано от 10 до 20 подобных машин. К примеру, компания Xenatec, построившая этот экземпляр с номером 004, выпустила лишь 8 автомобилей по цене от 765 тысяч евро.
Maybach 57S Coupe, построенный по заказу Муаммара Каддафи, продавец считает коллекционной ценностью и рассчитывает выручить за автомобиль 961 950 евро (1,17 миллиона долларов или 88,1 миллиона рублей).
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