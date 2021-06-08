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Один летит, второй по сторонам не глядит: ДТП в Перми

Один летит, второй по сторонам не глядит: ДТП в Перми (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 июня 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
643
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Автомобилист из Перми опубликовал видео дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с ним 30 мая на улице Промышленной. Ему наперерез со второстепенной дороги выехал автомобиль Renault Sandero.

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Метки: renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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4  комментария
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5k
Алексей 3 часа назад
на встречку конечно не стоило выезжать
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Опаньки 3 часа назад
получается дтп на встрече через сплошную линию, да ?
что в протоколе ?
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Johnny

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