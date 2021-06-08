Один летит, второй по сторонам не глядит: ДТП в Перми

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Автомобилист из Перми опубликовал видео дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с ним 30 мая на улице Промышленной. Ему наперерез со второстепенной дороги выехал автомобиль Renault Sandero.
Момент столкновения
Последствия ДТП
Авторский пост
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Метки: renault аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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