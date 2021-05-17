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Дизайн передней части новейших моделей BMW с гипертрофированными "ноздрями" никого не оставил равнодушным. Как это часто бывает с "баварцами", некоторые клиенты в ужасе побежали в дилерские центры Mercedes-Benz, а другие начали переделывать свои старые BMW в современном стиле - китайские производители бамперов вовремя сориентировались.
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Китайские мастера приводят BMW 5-серии в кузове E60 в соответствие с новым баварским стилем!
Очень на любителя...
Ну а лояльным клиентам, категорически не приемлющим новый дизайн, но не желающим поддерживать конкурентов, можно обратить внимание на классику - есть вариант вообще без "ноздрей"!
BMW 700 Luxus 1964
Это BMW 700, выпускавшаяся с 1959 по 1965 год, но отсутствие "ноздрей" не связано с возрастом автомобиля. Немцы придумали фирменную решетку радиатора еще в 1933 году, когда запустили в производство модель 303 и с тех пор это стало характерной особенностью практически всех баварских, за исключением... заднемоторных, вроде этого 700 Luxus 1964 года выпуска.
Практически Lexus
700 стал одним из главных автомобилей, спасших компанию BMW от разорения на рубеже 1950-х - 1960-х годов. Было выпущено около 190 000 экземпляров, что позволило отбиться от планировавшегося недружественного слияния с Mercedes-Benz. Интересно, что создавался 700-й на агрегатах причудливого автомобиля-пузыря BMW Isetta и оснащался крошечным двухцилиндровым моторчиком воздушного охлаждения объемом около 700 кубических сантиметров, собственно, отсюда и наименование модели. Агрегат происходил от мотоциклетного мотора BMW R67, развивал 32 л.с. и разгонял легкий автомобиль до приличных 125 км/ч.
В качестве боковой поддержки - дружеское плечо!
Для фанатов "быстрой" езды предлагалась модель 700 Sport c двумя карбюраторами мощностью 40 (!) л.с. (до 100 км/ч автомобиль разгонялся менее 20 секунд), а для настоящих спортсменов создали гоночный 700 RS, позволявший одерживать победы в гонках, естественно в своем классе.
Словом, отличный автомобиль для своих задач и времени. С разных ракурсов напоминает и Запорожец, и Москвич 408. Сплошная ностальгия!
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Метки: bmw авто автодизайн автомир автомобили
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