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Не нравятся современные BMW с огромными "ноздрями"? Есть вариант вообще без "ноздрей"

Не нравятся современные BMW с огромными "ноздрями"? Есть вариант вообще без "ноздрей" (12 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:36
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
410
12
Дизайн передней части новейших моделей BMW с гипертрофированными "ноздрями" никого не оставил равнодушным. Как это часто бывает с "баварцами", некоторые клиенты в ужасе побежали в дилерские центры Mercedes-Benz, а другие начали переделывать свои старые BMW в современном стиле - китайские производители бамперов вовремя сориентировались.
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Метки: bmw   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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5  комментариев
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37
tutu Час назад
а фонари то задние и правда как у москвича(точнее наоборот)
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−3
Сергей Минуту назад
Запосквич.
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16k
Юрий 44 минуты назад
408 похож.....
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8k
krivsan Час назад
BMW 328 (1936-1940)
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