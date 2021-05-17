Это BMW 700, выпускавшаяся с 1959 по 1965 год, но отсутствие "ноздрей" не связано с возрастом автомобиля. Немцы придумали фирменную решетку радиатора еще в 1933 году, когда запустили в производство модель 303 и с тех пор это стало характерной особенностью практически всех баварских, за исключением... заднемоторных, вроде этого 700 Luxus 1964 года выпуска.