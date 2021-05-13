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Побежала на красный: наезд на женщину в Барнауле

Побежала на красный: наезд на женщину в Барнауле (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 мая 2021 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   
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На проспекте Красноармейском в Барнауле водитель «Мерседеса» сбил женщину, которая решила перейти дорогу на красный сигнал светофора. Момент наезда попал сразу на два видеорегистратора.

Авторский пост

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   
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28  комментариев
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Очень страшно оказаться на месте этого водителя.
Сколько нервов эта дура будет ему стоить
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256
Pi11igrim 5 минут назад
Очень странная тема... никак не могу увидеть светофора для пешеходов - два видео и ни на одном не рассмотреть. Хотя в теме поста говорится, что она идет на красный. Получается, что пешеход шла по правилам. И на видео четко видно, что она заходит на дорогу не бегом, а уверенным шагом (в полной уверенности, что она права и ее должны пропустить). Но в какой-то момент водитель первого рега ей сигналит, чем пугает ее и она думает, что на нее совершат наезд. Напугалась, и ускорилась... под колеса торопыге, который не пропустил пешехода.
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58k
Опиум для народа 7 минут назад
Собаки умнее этой тупой овцы,они приучились переходить на зеленый.Так что поделом. Водилу жалко,весь мозг ему вынесут.
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1k
kotkot 19 минут назад
Курицы может вообще цвета не различают?
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7k
Valiko Полчаса назад
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5k
Максус 36 минут назад
зато 100% в следующий раз кура даже просёлочную дорогу будет только на зелёный переходить.
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13k
Объект реальности 59 минут назад
Курица.
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26k
Антон Час назад
Стоявший на светофоре очкарик, конечно, красавчик...
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1k
boom 2 часа назад
Там же трамвай ее ждёт, последний в мире, больше таких не будет! Чем не обоснованная причина бросаться под колеса?
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74
FerDeLance boom 23 минуты назад
Не факт,что так просто всё. Там светофор относительно недавно поставили. Могла и просто на автопилоте пойти как по нерегулируемому раньше. Конечно,её это не сколько не оправдывает. Внимательнее быть нужно.
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37k
dima423 3 часа назад
ну сама и виновата... но по нашим идиотским законам водитель ей теперь должен лечение оплачивать... правда она ему обязана повреждения авто оплачивать тоже)
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8k
Majul 3 часа назад
Мозгов нет, считай калека. Рано или поздно подобное всегда случится с такими "торопыгами".

Минута потраченного времени на светофоре важнее собственного здоровья или даже жизни?
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236
Третий Majul Час назад
Там не минута, максимум два десятка секунд...
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1k
Feathery 3 часа назад
Тупая курица - водиле теперь нервотрёпки сколько будет...
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−10
Евгений Журавлёв 3 часа назад
да и пох на неё
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667
Злодей 3 часа назад
Мужика жалко. С другой стороны - справа от тебя машины стоят,ну сними ногу с газа, не просто же так стоят...
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4k
schmubu 3 часа назад
очкарик слева стоял как столб, даже не пошевелился. помочь там, спросить...
всё пох уроду.
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