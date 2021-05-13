Побежала на красный: наезд на женщину в Барнауле

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На проспекте Красноармейском в Барнауле водитель «Мерседеса» сбил женщину, которая решила перейти дорогу на красный сигнал светофора. Момент наезда попал сразу на два видеорегистратора.
Самостоятельно подняться на ноги пострадавшая женщина, 1978 года рождения, уже не смогла. О характере полученных травм не сообщается
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Сколько нервов эта дура будет ему стоить
Минута потраченного времени на светофоре важнее собственного здоровья или даже жизни?
всё пох уроду.
Кроме того, вокруг полно других людей, русскоговорящих
В аналогичной ситуации я на его месте поступил бы так же
Помочь? И, как вариант, навредить ещё больше?
Не у всех нервы из стальных канатов...