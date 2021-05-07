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Авария дня. Назад не посмотрел, поворотник не включил, оказался в реанимации

Авария дня. Назад не посмотрел, поворотник не включил, оказался в реанимации (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   
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Серьезная авария на трассе под Таганрогом произошла 5 мая. Виновником стал водитель ВАЗ-21099, который решил развернуться с обочины, не посмотрев в зеркала.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   
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11  комментариев
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3k
Max Lu 2 часа назад
хорошо хоть встречки не было. как эти люди вообще в зеркало смотрят?
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5k
кот базилий 7 минут назад
Вместо Нивы должен быть Краз - по справедливости.
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544
Sexxxton 15 минут назад
Уважаемые критики. Если у вас есть машина и вы уже долго пользуетесь ей, ответьте ,только честно ,были ли у вас ,за всё время эксплуатации ситуации ,когда вы путали приоритет ,не правильно перестраивались или просто ошибались и отвлекались за рулём? Даже если вы идеально знаете пдд и за рулём с пелёнок? Если нет ,то значит вы удачливые киборги с компом в башке. Все мы обычно ошибаемся ,просто иногда мы за эти ошибки дорого платим .Этот водитель заплатил.
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454
Алексей Гулевич Полчаса назад
плин и ехал вроде 67, но смяло консервную банку ваще - 100 баллов к безопасности ВАЗ21099
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Зеркала - они для лохов. Четкие пацаны считают до 3 и крутят руль.
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6k
Сгусток позитива Час назад
на что рассчитывал этот ипанько
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Ну что... Некоторые отправляются доучивать ПДД в реанимацию.
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