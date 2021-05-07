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Серьезная авария на трассе под Таганрогом произошла 5 мая. Виновником стал водитель ВАЗ-21099, который решил развернуться с обочины, не посмотрев в зеркала.
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"Сегодня мы с мужем попали в ДТП на трассе Ростов-Таганрог-граница Украины (5.05.2021 год) . Запись ведётся с видеорегистратора Нивы Шевроле ВАЗ, второй участник ДТП ВАЗ 21099. Водитель и пассажир ВАЗ 21099 в тяжёлом состоянии. Водитель Нивы Шевроле не пострадал, пассажир получил ушибы коленей и грудной клетки."
Авторский пост
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