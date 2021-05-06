Если просрочить платеж, подушка безопасности в нужный момент просто не сработает. Выживут только платежеспособные.
Французская компания Klim представила экипировку для мотоциклистов со встроенной подушкой безопасности. Свое творение производитель называет «продуктом новой эры, в котором цифровые технологии приводят к превосходной защите». Особенность мотожилета - в начинке. Датчики надувают подушку безопасности, когда регистрируют аварийную ситуацию. А вот сама защита работает по подписке, и если просрочить платеж, то подушка просто не надуется в нужный момент.
Жилеты AI-1 в первую очередь предназначены для мотоспортсменов. Производители уверяют, что жилеты имеют самую высокую степень защиты, поскольку начинены электроникой, которая позволяет мгновенно реагировать на опасные ситуации.
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Стоит такое "чудо техники" 399 долларов. Но в эту сумму, конечно, не входит цена за подушку безопасности. На нее нужно оформлять подписку через специальное приложение. Стоимость - 12 долларов в месяц. Впрочем, производитель учел все нюансы - покупатель также может сразу и навсегда разблокировать защиту, но для этого нужно раскошелиться еще на 400 долларов.
Представитель компании Джейсон Пламмер заявил, что подписка - отличный вариант для мотоциклистов, которые не катаются круглый год. А на вопрос о том, как поведет себя жилет, если его обладатель просрочил платеж и попал в аварию, Пламмер спокойно ответил, что «тогда нет, не сработает».
Но и это еще не все. Компания Klim также советует своим клиентам за дополнительные 8 долларов в месяц оформить подписку на опцию для внедорожной езды в жилете, чтобы датчики внезапно не сработали от тряски и подпрыгиваний на неровной дороге. Гениально!
Впрочем, подобная схема монетизации уже давно не новость. К примеру, владелец "Теслы" должен своевременно оплачивать автопилот, иначе его отключат. А BMW взимает плату за обновление программного обеспечения, которое повышает безопасность на дорогах. Дивный, новый мир!
Идея для стартапа – выпускать электромобили с работающей по подписке педалью тормоза.— зря вы хрюкаете (@slawa96293532) May 5, 2021
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Что ж, с почином! А теперь ждем еще целую кучу подобных сервисов.
на работе скучно и я загуглил. на их страничке всё раписано:
хочешь плати за раз или же разбивай сумму по месяцам (как кредит). именно это автор и пытался объяснить. а дальше там описывается что айрбег не то чтобы не откроется, если не заплатил,а просто не включится (а это делаешь перед тем как надеть). да и уведомления об этом приходят 30 дней