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Мечта капиталиста: во Франции выпустили мотожилет, который работает по подписке

Мечта капиталиста: во Франции выпустили мотожилет, который работает по подписке (8 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 13:22
Сообщество : Автомир
Метки: жилет   защита   мотоциклисты   подписка   подушка безопасности   экипировка   
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Если просрочить платеж, подушка безопасности в нужный момент просто не сработает. Выживут только платежеспособные.

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Метки: жилет   защита   мотоциклисты   подписка   подушка безопасности   экипировка   
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13  комментариев
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Апофеоз капитализма: хочешь жить - плати постоянно.
Что ж, с почином! А теперь ждем еще целую кучу подобных сервисов.
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Запускайте Берлагу! 12 минут назад
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1k
BAMBRA 20 минут назад
Надо бы глянуть на 4pda альтернативные прошивки. )))
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1k
Леонид 24 минуты назад
А по какому поводу тут панику развели ? Подобный жилет без " подписки " как раз и стоит долларов 700+ , если ездишь мало , к примеру 2 месяца в году, то 300+24 за первый год, если кататься по 2 месяца в году до суммы платежа 700 долларов ( с учётом оплаченных 324 за первый год) можно дойти за 15 сезонов. Теперь вопрос к завывающим о капитализме - кто из вас будет ездить 16 лет в одном жилете? Так что по мне это выгодное предложение.
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17k
Ego sum qui sum Полчаса назад
выживший мотоциклист в принципе звучит как чудо
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3k
Max Lu 44 минуты назад
а вообще автор либо копипастер и постит кал или просто реклама

на работе скучно и я загуглил. на их страничке всё раписано:
хочешь плати за раз или же разбивай сумму по месяцам (как кредит). именно это автор и пытался объяснить. а дальше там описывается что айрбег не то чтобы не откроется, если не заплатил,а просто не включится (а это делаешь перед тем как надеть). да и уведомления об этом приходят 30 дней
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Max Lu 57 минут назад
фигня, уже есть хорошие аэрбеги и без подписки и с актуальными апдейтами на софт... так что пусть катится куда подальше
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120
Vladimir Lyagera Max Lu 36 минут назад
Ну это _пока_ есть. А тенденция ни разу не хорошая...
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7k
Garpia121 Час назад
Мир сходит с ума.
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