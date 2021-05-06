Представитель компании Джейсон Пламмер заявил, что подписка - отличный вариант для мотоциклистов, которые не катаются круглый год. А на вопрос о том, как поведет себя жилет, если его обладатель просрочил платеж и попал в аварию, Пламмер спокойно ответил, что «тогда нет, не сработает».



Но и это еще не все. Компания Klim также советует своим клиентам за дополнительные 8 долларов в месяц оформить подписку на опцию для внедорожной езды в жилете, чтобы датчики внезапно не сработали от тряски и подпрыгиваний на неровной дороге. Гениально!