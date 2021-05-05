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Дорожный учитель, который целыми днями катается по Ярославлю и попадает в ДТП

Дорожный учитель, который целыми днями катается по Ярославлю и попадает в ДТП (1 фото + 5 видео)

Автор:
05 мая 2021 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   санитар   учитель на дороге   ярославль   
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Еще один «санитар» появился на дорогах, на этот раз из Ярославля. На стареноком «Мерседесе» он катается по улицам города и попадает в ДТП, даже не пытаясь их избежать. Видео своих приключений он выкладывает на YouTube.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   санитар   учитель на дороге   ярославль   
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4k
ron Час назад
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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5k
Sergey 46 секунд назад
людям нехер заняться в жизни...
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5k
SWR-SHKETY 11 минут назад
когда ведро побитое со всех сторон это наверняка подставщик, он просто налик со страховой забирает так и живет, ну а остальным надо быть внимательней, постоянно встречаю людей выезжающих с прилегающей или второстепенной, которым ваще наплевать едет ли кто и с какой скоростью, недавно хрен один на праворукой через три полосы перестроился выезжая со второстепенки, каким-то чудом мне удалось избежать аварии, догоняю его чтобы пару ласковых сказать, а там дед старый, ну вот что ему скажешь ...
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18k
kamanch 13 минут назад
Не понимаю, о чем кипишь?
Чувак ездиет по ППД.
Участники аварии недовольны, что купили права а ездить не купили?
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253
BHU1004 Полчаса назад
Так же себя всякие "пранкеры" ведут, а потом наступает момент, когда они начинают скулить и ссаться под себя.
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2k
Ramzzay Полчаса назад
Сыкливый туп*здень. Выбор жертв по принципу безнаказанности. Под грузовики и премиум тачки не лезет, но обратный отсчет уже начат и в подъезд с видеорегистратором он не ходит. То что оп*здюлится, это вопрос времени....
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
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4k
livaneth Полчаса назад
Господа, а в чём смысл действий "санитара"?
Ну хорошо, признают его пострадавшим (допустим).
ОСАГО " Виновника" Выплатит "санитару" Компенсацию, которой не хватит на ремонт. Дальше что? Судиться с водятлом, который в него врезался? Пытаться взыскать отсуженную сумму с помощью приставов?
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341
Sasha_gt Полчаса назад
Кстати за такое поведение на дороге в других странах его бы по совокупности лишили прав и оштрафовали, ибо это намеренное столкновение, что может трактоваться как угроза жизни, то есть человек осознает что совершает неоднократно и не пытается избежать аварии, что противоречит правилами пдд, да и вообще здравому смыслу. Даже страховая компания занесла бы его в черный список пожизненно.
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710
Сергей Полчаса назад
может быть он формально и прав (тут есть о чем говорить), но поступает по-козлиному.
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35
Roman Полчаса назад
У мудака слищком много свободного времени и как у кошки 9 жизней! Дтп можно было избедать вообше без проблем!
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4k
RomaXz 36 минут назад
Интересно, могут ли права отобрать за то, что он творит.
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602
Werewolf_LT 48 минут назад
Не оправдываю водилу, но все пострадавшие полные кретины.
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4k
Свирепый Бамбр 53 минуты назад
Надеюсь этому мудаку кто-нить позвоночник в трех местах сломает, чтоб только на коляске между кроватью и сортиром передвигался.
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2k
Евгений 54 минуты назад
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6k
Игорь Час назад
Редкостный м у дак
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2k
Заряд бодрости Час назад
просто у него полным-полно времени на подобные качели. на каждом видео четко видно отсутствие попытки избежать ДТП, а это прописано в ПДД в разделе обязанностей водителя.
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26
Константин Константин Час назад
на третьем видео знаков никаких нет, получается помеха справа у мудятла
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1k
GUSAR Час назад
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2k
★Lucifer★ Час назад
Мудятел
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