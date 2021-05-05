Еще один «санитар» появился на дорогах, на этот раз из Ярославля. На стареноком «Мерседесе» он катается по улицам города и попадает в ДТП, даже не пытаясь их избежать. Видео своих приключений он выкладывает на YouTube.

0 Последнее его ДТП произошло 2 мая, в этот раз водитель кроссовера Honda, при повороте направо не уступил ему дорогу.

На защиту виновника прибежали очевидцы, которые не одобряют действий «санитара»