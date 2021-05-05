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Еще один «санитар» появился на дорогах, на этот раз из Ярославля. На стареноком «Мерседесе» он катается по улицам города и попадает в ДТП, даже не пытаясь их избежать. Видео своих приключений он выкладывает на YouTube.
Последнее его ДТП произошло 2 мая, в этот раз водитель кроссовера Honda, при повороте направо не уступил ему дорогу.
На защиту виновника прибежали очевидцы, которые не одобряют действий «санитара»
Еще один ракурс столкновения, произошедшего 2 мая
Складывается ощущение, что он целыми днями катается по Ярославлю в поисках невнимательных водителей. Похоже дублер проспекта Фрунзе - это излюбленная улица дорожного учителя.
На его канале YouTube опубликовано множество видеороликов, вот некоторые из них:
На его канале YouTube опубликовано множество видеороликов, вот некоторые из них:
Авторский пост
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При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Чувак ездиет по ППД.
Участники аварии недовольны, что купили права а ездить не купили?
Ну хорошо, признают его пострадавшим (допустим).
ОСАГО " Виновника" Выплатит "санитару" Компенсацию, которой не хватит на ремонт. Дальше что? Судиться с водятлом, который в него врезался? Пытаться взыскать отсуженную сумму с помощью приставов?