Смертельное ДТП возле Абакана

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02.05.2021 примерно в 03:45 на 417-м километре трассы Р-257 возле Абакана (Республика Хакасия) водитель автомобиля Lexus IS 250 устроил смертельное ДТП, на большой скорости столкнувшись с бетонными блоками, ограждающими ремонт моста. Перед местом ремонта установлены предупреждающие о нем знаки, знаки ограничения скорости до 70, 50 и 20 км/ч, знаки сужения полосы движения. В результате аварии 2 пассажира погибли, водитель и еще 2 пассажира в реанимации.
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Авторский пост
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Водитель уверен был
Что водит он как Kevin Block,
Не согласился с ним бетонный блок...
Б/у стоят от 700 тысяч (2005 - 2006) год.
Но это на качество не влияет. Я про то, что по скоростным характеристикам его нельзя сравнивать ни с вестой ни с солярисами и им подобными.