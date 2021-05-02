Смертельное ДТП возле Абакана

02.05.2021 примерно в 03:45 на 417-м километре трассы Р-257 возле Абакана (Республика Хакасия) водитель автомобиля Lexus IS 250 устроил смертельное ДТП, на большой скорости столкнувшись с бетонными блоками, ограждающими ремонт моста. Перед местом ремонта установлены предупреждающие о нем знаки, знаки ограничения скорости до 70, 50 и 20 км/ч, знаки сужения полосы движения. В результате аварии 2 пассажира погибли, водитель и еще 2 пассажира в реанимации.

Фото с места ДТП. 0

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