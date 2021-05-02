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Смертельное ДТП возле Абакана

Смертельное ДТП возле Абакана (1 фото + 3 видео)

Автор:
02 мая 2021 13:54
Метки: авария   авто   дтп   
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02.05.2021 примерно в 03:45 на 417-м километре трассы Р-257 возле Абакана (Республика Хакасия) водитель автомобиля Lexus IS 250 устроил смертельное ДТП, на большой скорости столкнувшись с бетонными блоками, ограждающими ремонт моста. Перед местом ремонта установлены предупреждающие о нем знаки, знаки ограничения скорости до 70, 50 и 20 км/ч, знаки сужения полосы движения. В результате аварии 2 пассажира погибли, водитель и еще 2 пассажира в реанимации.

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Метки: авария   авто   дтп   
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9  комментариев
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19k
Не местный 3 часа назад
а были ли знаки???
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19k
Matrosskin 9 минут назад
Ну так-то удачно получилось. Блоки жалко, но в конце концов их и покрасить можно
Водитель уверен был
Что водит он как Kevin Block,
Не согласился с ним бетонный блок...
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10k
Сибирячка Час назад
Это странное место. Своеобразный бермудский треугольник . И дорога прямая и видимость хорошая А машины бьются постоянно.
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17k
Марина 3 часа назад
Пьяненькие прокатиться с ветерком решили?
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66k
Холодненький 3 часа назад
Когда люди садятся в дорогую машину они думают что для них законы не писаны.. Очень напрасно..
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