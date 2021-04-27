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В Чернушке на улице Пушкина 12-летний мальчик пересекал проезжую часть на велосепеде рядом с пешеходным переходом и был сбит автобусом ПАЗ. Ребенок скончался на месте.
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