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Авария дня. В Пермском крае юный велосипедист попал под автобус

Авария дня. В Пермском крае юный велосипедист попал под автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Чернушке на улице Пушкина 12-летний мальчик пересекал проезжую часть на велосепеде рядом с пешеходным переходом и был сбит автобусом ПАЗ. Ребенок скончался на месте.
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Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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46k
Нанук Паналык Полчаса назад
Страшно млять...Но винить некого.Земля пухом.
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EE Полчаса назад
Какой кошмар.
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36k
dima423 38 минут назад
уголовное дело автоматически заводится при смерти человека, но вряд ли водитель автобуса будет признан виновным тут...
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36k
dima423 Антон 16 минут назад
бензовоз притормозил бы и так, чтобы пропустить автобус... а пацан должен был убедиться в безопасности перехода и переходить пешком, а не ехать на велосипеде... выехал он прямо под автобус, не глядя, и у автобуса не было шанса избежать наезда... Вопрос тут только в том не превышал ли автобус скорость
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26k
Антон dima423 11 минут назад
Как вы любите эту фразу, "не ехать по пешеходке". Единственное, что выучили про водителей велосипеда. Уступать дорогу велосипедисту, при повороте направо - нет. Держать дистанцию, проезжая мимо - нет. Не выёпываться перед ним, окатывая грязью или не пытаться раздавить его об обочину. Ну а что, велосипедист лёгкая мишень сорвать своё хреновое настроение. Это же не гелик. В данном случае всё равно водитель виноват - не затормозил перед знаком пешеходного перехода, не обратил внимания на ограничения обзора тушкой бензовоза, а так же не подумал о причине его остановки, плюс скорость.
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dima423 Yasen_Perec 8 минут назад
знак 40 это для дороги откуда выезжает бензовоз, а там где автобус скорее всего 60
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12k
Yasen_Perec dima423 3 минуты назад
Да с чего вы все взяли, что это бензовоз? Там же видно толстенный шланг для откачивания.
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26k
Антон Yasen_Perec 22 секунды назад
Ну какая разница в данном случае? Цистерна и цистерна, похер, что в ней.
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19
Nevergreen Час назад
Да сколько можно про аварии постить? Сайт хорошего настроения, блин.
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