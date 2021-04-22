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Авария дня. Внедорожник влетел в фуру в Калужской области

Авария дня. Внедорожник влетел в фуру в Калужской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
445
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На Киевском шоссе в районе Балабаново водитель Mitsubishi Pagero решил опередить попутный грузовик справа, на на его пути оказалась припаркованная фура.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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8  комментариев
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3k
Владимир 59 минут назад
минус один любитель шашек.
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Евгений Минуту назад
Шашки вслепую - это Дарвин одобряет.
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1k
Hallo FreeSpace 6 минут назад
Хорошо, что без пасажира ехал .
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12k
Бляяяястяще! 14 минут назад
Шашки - это не так просто, там думать надо!
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179
Алексей Полчаса назад
Куда так спешат? Был бы пассажир, то голову точно из багажника выковыривали.
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1k
AndreyOnovamnado Полчаса назад
Тема Шамаича актуальна
Слаба Богу ни кто не пострадал. Ну и на какое-то время одним [мат], на дороге, будет меньше.
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40k
Элек Мек Час назад
Успел....
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satra Час назад
"Не вижу - не еду"
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