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На Киевском шоссе в районе Балабаново водитель Mitsubishi Pagero решил опередить попутный грузовик справа, на на его пути оказалась припаркованная фура.
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