Даже не тормозил: ДТП из Омска

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В Омске произошло столкновение легкового автомобиля и поворачивающей ГАЗели. Один из участников ДТП даже не попытался избежать контакта.
Момент столкновения
Видео с уличной камеры
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео газель дтп не уступил
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