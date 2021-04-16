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Даже не тормозил: ДТП из Омска

Даже не тормозил: ДТП из Омска (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 апреля 2021 11:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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В Омске произошло столкновение легкового автомобиля и поворачивающей ГАЗели. Один из участников ДТП даже не попытался избежать контакта.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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8  комментариев
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
А на месте газели мог быть и пешеход
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V2.Smirnov Андрей Иванов Час назад
Поворачивающий налево со встречки?
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2k
lekha-fil 56 минут назад
А зачем тормозить - он же по главной.
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Свирепый Бамбр Час назад
Не правильный заголовок! Надо так - Пошел на таран и не зассал! ))
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9k
myymoo Час назад
Газелераст банкует...
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