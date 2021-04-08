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Залипший в телефон велосипедист врезался в припаркованный автомобиль

Залипший в телефон велосипедист врезался в припаркованный автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   видео   врезался   дтп   столкновение   
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Камера наблюдения запечатлела курьезный случай, произошедший с невнимательным велосипедистом. Он засмотрелся в свой телефон во время езды и врезался в припаркованный автомобиль.

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Метки: Велосипедист   видео   врезался   дтп   столкновение   
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4  комментария
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6
Вениамин Каверин 55 минут назад
Таких мудаков полны дороги и города.
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1k
Vitamin 2 минуты назад
Погодите еще...)))
Сейчас велосипедист скажет, что "фургон ехал задним ходом и наехал на меня"...)))
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2k
Egoro 41 минуту назад
Как достали эти чмудаки, залипшие в телефоны, но когда это водители авто - это вообще писец.
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7k
Tamdima 53 минуты назад
Яйца целы?
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