Залипший в телефон велосипедист врезался в припаркованный автомобиль

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Камера наблюдения запечатлела курьезный случай, произошедший с невнимательным велосипедистом. Он засмотрелся в свой телефон во время езды и врезался в припаркованный автомобиль.
Почему не стоит смотреть в смартфон, если ты за рулём
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Метки: Велосипедист видео врезался дтп столкновение
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Сейчас велосипедист скажет, что "фургон ехал задним ходом и наехал на меня"...)))