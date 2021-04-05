Авария в Новосибирске, сегодня

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Появилось видео с моментом аварии на Ордынском шоссе, где танк продырявил фуру.
В момент аварии грузовая машина стояла на обочине — ее обгоняли.
В момент аварии грузовая машина стояла на обочине — ее обгоняли.
На видеозаписи заметно, что фура стоит на обочине, а попутные машины объезжают ее. В какой-то момент мимо проезжает бронетехника на КАМАЗе, орудие которой направлено немного вправо. При обгоне ствол танка задевает полуприцеп — на нем остается длинная дыра. Орудие тем временем разворачивает в противоположную сторону. В пресс-службе ЦВО уже прокомментировали ситуацию и уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Командование Новосибирского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.
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