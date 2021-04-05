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Авария в Новосибирске, сегодня

Авария в Новосибирске, сегодня (1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 16:25
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: армия   дтп   транспорт   
1338
1
Появилось видео с моментом аварии на Ордынском шоссе, где танк продырявил фуру.
В момент аварии грузовая машина стояла на обочине — ее обгоняли.

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Метки: армия   дтп   транспорт   
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13  комментариев
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8k
Клёст 4 часа назад
Если бы ствол как-нибудь посерьёзнее куда то упёрся, танк могло бы и сбросить, Бог знает на кого...
Легко всё обошлось.
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11k
Анатолий Соколов Час назад
задам тупой вопрос - а на танках при транспортировке орудийные стволы теперь не фиксируют на специальном кронштейне - что бы стабилизаторы орудия "не ушатывать"?
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−7
alex 3 часа назад
все равно водитель фуры виноват! тут понимаешь мощь едет..
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13k
Lynx 3 часа назад
Эжектор в СССР появился в 55г.
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281
Сергей 3 часа назад
тээээкс..... кто водитель фуры?! Рассказывай, как обгонял, как подрезал?!
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1k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
Немного вправо ???
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21k
Сибиряк 4 часа назад
Интересно кто ремонт фуры оплатит теперь.
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1k
Николай Сибиряк 4 часа назад
казначейство, но через суд и не скоро
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3k
Едондер пуп Сибиряк 4 часа назад
Страховая компания, в которой застрахована гражданская ответственность владельца военного автомобиля.
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Hallo FreeSpace Сибиряк 4 часа назад
да никто ... хрен ты чего получишь с армии
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21k
Сибиряк Едондер пуп Час назад
Машина с военными номерами. Шла в колонне. Там очень много скользких моментов.
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