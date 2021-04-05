Авария в Новосибирске, сегодня

На видеозаписи заметно, что фура стоит на обочине, а попутные машины объезжают ее. В какой-то момент мимо проезжает бронетехника на КАМАЗе, орудие которой направлено немного вправо. При обгоне ствол танка задевает полуприцеп — на нем остается длинная дыра. Орудие тем временем разворачивает в противоположную сторону. В пресс-службе ЦВО уже прокомментировали ситуацию и уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Командование Новосибирского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.