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Авария дня. В Краснодаре таксист завалил на бок самосвал

Авария дня. В Краснодаре таксист завалил на бок самосвал (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   не уступил   
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На улице Красных Партизан таксист на Datsun выезжал с прилегающей территориии не уступил дорогу груженому грузовику. В результате ДТП большегруз опрокинулся на бок.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   не уступил   
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1  комментарий
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Viktor Час назад
Да, это надо постараться - легковухой груженный самосвал опрокинуть!
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