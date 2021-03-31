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На улице Красных Партизан таксист на Datsun выезжал с прилегающей территориии не уступил дорогу груженому грузовику. В результате ДТП большегруз опрокинулся на бок.
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